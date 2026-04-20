Taxi điện chạy gần 180.000km vẫn giữ 92% pin dù sạc nhanh liên tục

Những người có kinh nghiệm dùng xe điện thường được nhắc nhở rằng nếu muốn pin xe bền lâu, nên ưu tiên sạc tại nhà. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc chỉ sử dụng sạc nhanh DC có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin xe điện, làm tăng tốc độ xuống cấp vốn xảy ra tự nhiên với mọi loại pin. Tuy vậy, không phải mẫu xe nào cũng giống nhau, và một chiếc Tesla Model Y từng chạy taxi ở Anh là minh chứng.

YouTuber Richard Symons, người điều hành một cửa hàng kinh doanh xe điện đã qua sử dụng tại Anh, tìm thấy một chiếc Model Y từng làm taxi, đã chạy 111.500 dặm (tương đương gần 180.000km) được chăm sóc khá kỹ lưỡng và từ trước đến nay chủ yếu chỉ dùng sạc nhanh. Vấn đề được quan tâm nhất là tình trạng hiện tại của bộ pin.

Chiếc Tesla Model Y từng chạy taxi (Ảnh: RSymons “RSEV”).

Theo dữ liệu lấy từ cổng chẩn đoán của xe, chiếc Model Y này chỉ sử dụng 36kWh điện từ trụ sạc chậm AC tại nhà, trong khi có tới 32.684kWh đến từ các trạm sạc nhanh DC (và hệ thống phanh tái tạo năng lượng của chính xe).

Với nhiều kết quả kiểm tra tình trạng pin từ các đơn vị khác nhau, bộ pin trên chiếc Model Y này được xác định còn 92% dung lượng. Điều đó có nghĩa là về lý thuyết, xe vẫn có thể cung cấp 92% phạm vi hoạt động so với lúc mới xuất xưởng.

Con số này không tệ, nhất là khi một YouTuber khác từng kiểm tra chiếc Tesla Model 3 Performance đời 2019 sau quãng đường tương tự và ghi nhận mức suy hao pin lên tới 21%, dù chiếc xe đó chủ yếu được sạc tại nhà.

Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng. Chiếc Model 3 còn 79% pin nói trên sử dụng bộ pin nickel mangan cobalt (NMC), trong khi chiếc Model Y còn 92% dùng pin lithium sắt phosphate (LFP).

Dữ liệu cho thấy chiếc Tesla Model Y đã chạy 111.500 dặm (Ảnh: RSymons “RSEV”).

Pin NMC có mật độ năng lượng cao hơn pin LFP, nên có thể mang lại tầm hoạt động lớn hơn với cùng kích thước. Tuy nhiên, các hãng xe thường khuyến nghị chỉ nên sạc đến 80% để bảo vệ tuổi thọ pin.

Trong khi đó, pin LFP có chi phí sản xuất thấp hơn và có thể thường xuyên sạc đầy 100%, nhưng mật độ năng lượng thấp hơn và không thực sự phù hợp với việc sạc nhanh trong điều kiện thời tiết quá lạnh.

Mọi loại pin đều xuống cấp theo thời gian, nhưng các dữ liệu mới nhất cho thấy pin ô tô điện đời mới có thể bền hơn cả chính chiếc xe. Sự suy giảm dung lượng thường diễn ra mạnh ở giai đoạn đầu vòng đời pin, sau đó chậm dần trong phần lớn thời gian sử dụng còn lại, giúp xe vẫn duy trì phạm vi hoạt động khả dụng ngay cả sau hơn một thập kỷ vận hành.