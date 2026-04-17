MPV cùng cỡ Limo Green đang có giá khởi điểm ngang SUV hạng A tại đại lý

Chính thức ra mắt khách Việt vào tháng 3/2025, MG G50 được xem là sản phẩm dễ tiếp cận nhất phân khúc MPV hạng trung. Với giá bán khởi điểm từ 559 triệu đồng ở phiên bản số sàn (MT), mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo được sức hút lớn tương tự dòng New MG5 MT, khi nhắm tới khách hàng chạy dịch vụ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhóm người dùng này có xu hướng tìm đến các dòng xe điện có ưu đãi miễn phí sạc từ nhà sản xuất nhằm tối ưu chi phí vận hành, MG G50 MT cũng như hai phiên bản số tự động (AT) đều gặp khó. Đến nay, các đại lý vẫn tồn nhiều xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025).

MG G50 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Đại lý MG).

Tham khảo một đại lý ở khu vực miền Bắc, tư vấn bán hàng cho biết MG G50 MT đang có giá thực tế hạ còn 479 triệu đồng, tức giảm 80 triệu so với giá niêm yết. Mức giá này ngang giá niêm yết của một mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (từ 458 triệu đồng) hay SUV hạng A như Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng).

Thực tế, MG G50 được nhà phân phối tặng bảo hiểm vật chất trị giá 60 triệu đồng trong tháng 4. Tại đại lý trên, bảo hiểm này được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, kết hợp thêm ưu đãi riêng từ phía đại lý, qua đó giúp giá xe giảm sâu như vậy.

Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng áp dụng mức giá ưu đãi như trên với MG G50 MT. Tại một showroom ở khu vực Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết phiên bản này chỉ được giảm 64 triệu, hạ còn 495 triệu đồng.

Xe VIN 2025 dễ mất giá hơn khi bán lại và đây cũng là yếu tố người dùng cần đánh đổi (Ảnh: Đại lý MG).

Xét về kích thước, MG G50 dài hơn một chút so với Toyota Innova Cross và VinFast Limo Green, nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn, chỉ ở mức 2.800mm. Về lý thuyết, không gian nội thất của mẫu xe này sẽ không rộng rãi bằng hai sản phẩm kể trên, nhưng bù lại bằng thiết kế 8 chỗ ngồi.

Trang bị của phiên bản MT nằm ở mức cơ bản với đèn chiếu sáng trước dạng thấu kính halogen, mâm sắt 16 inch đi kèm ốp mâm, ghế nỉ, 2 túi khí và không có màn hình giải trí. Tuy nhiên, ngoại hình của mẫu xe Trung Quốc vẫn khá hiện đại khi được trang bị đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn hậu dạng LED.

Về khả năng vận hành, MG G50 MT được trang bị động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 285Nm, tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 7,5-8 lít/100km.