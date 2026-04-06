Hãng không hỗ trợ lệ phí trước bạ, Xforce vẫn giảm hơn 70 triệu tại đại lý

Sang tháng 4, Mitsubishi Việt Nam không còn hỗ trợ lệ phí trước bạ cho các mẫu xe, mà thay vào đó, hãng tặng phiếu nhiên liệu với giá trị lớn. Dù vậy, với những người dùng quan tâm đến việc giảm chi phí mua xe, ưu đãi giảm giá trực tiếp vẫn thiết thực hơn.

Xforce - một trong những mẫu xe Mitsubishi được khách Việt quan tâm - vẫn có ưu đãi giảm giá lên tới hàng chục triệu đồng tại đại lý.

Tham khảo một showroom tại Hà Nội, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết biến thể Ultimate có giá bán thực tế là 633 triệu đồng, thấp hơn 72 triệu đồng so với giá niêm yết.

Giá bán trên được đại lý áp dụng cho xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026) (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Theo chương trình khuyến mại tháng trước, khách mua Mitsubishi Xforce Ultimate vốn được nhà phân phối hỗ trợ lệ phí trước bạ quy đổi thành mức giảm 35 triệu đồng. Trong tháng này, xe chỉ được tặng phiếu nhiên liệu nhưng sở hữu giá trị tương đương.

Tại một số đại lý như cơ sở trên, phiếu nhiên liệu được quy đổi thành tiền mặt, kết hợp với ưu đãi riêng từ showroom, qua đó giúp giá bán thực tế của Xforce giảm sâu hơn. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng bảo hiểm thân vỏ, dán phim cách nhiệt và thảm trải sàn.

Nội thất của Mitsubishi Xforce (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thị trường vẫn đang cạnh tranh bằng khuyến mại. Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, Toyota Yaris Cross tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 4, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng, qua đó đưa giá bán thực tế của sản phẩm xuống còn 617-691 triệu đồng.

Honda HR-V cũng có ưu đãi tương tự, nhưng được bổ sung thêm phiên bản G so với tháng trước. Hai bản thuần xăng của sản phẩm này (G và L) có mức giảm quy đổi 35-37,5 triệu, hạ giá xuống còn 664-714,5 triệu đồng; riêng biến thể hybrid (e:HEV RS, 869 triệu đồng) không có khuyến mại.

Honda HR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong năm 2025, Mitsubishi Xforce là sản phẩm bán chạy thứ hai trong phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+, với lũy kế doanh số đạt 15.254 chiếc, chỉ xếp sau VinFast VF 6 (23.291 xe). Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2025, Xforce liên tục bị Toyota Yaris Cross vượt qua.

Tuy nhiên, nhờ loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn kéo dài, Xforce đã thu hẹp khoảng cách và vượt qua đối thủ.