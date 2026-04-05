Điểm danh loạt xe giảm giá trong tháng 4

Ford

Bước sang tháng 4, hãng xe Mỹ đã giới thiệu loạt ưu đãi dành cho khách mua xe. Đáng chú ý, người dùng lựa chọn sở hữu dòng sản phẩm bán chạy nhất của Ford là xe bán tải Ranger sẽ nhận ưu đãi giảm giá từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, Ranger XLS 4X4 và Ranger XLS 4X2 được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, còn phiên bản Wildtrak được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Ford cũng đã cập nhật giá bán mới cho dòng SUV Territory. Theo đó, phiên bản Trend có giá mới 739 triệu đồng (giảm 23 triệu), bản Titanium giá 819 triệu đồng (giảm 21 triệu) và Titanium X giá 875 triệu đồng (giảm 21 triệu).

Đáng chú ý, dòng xe điện hiệu suất cao Ford Mustang Mach-E có giá bán mới là 1,699 tỷ đồng. Như vậy, so với thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, giá xe đã giảm 900 triệu đồng (giá cũ 2,599 tỷ đồng).

Honda

Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua xe City, CR-V L (sản xuất trước 3/2026), BR-V L, HR-V L trong tháng 4 sẽ được ưu đãi giá bán tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Hyundai

Tiếp nối các chương trình ưu đãi giá bán từ năm 2025, thương hiệu Hàn Quốc vẫn duy trì các gói quà tặng cũng như giảm giá cho khách mua xe.

Cụ thể, dòng xe Grand i10 giảm 51 triệu, Accent giảm 69 triệu, Stargazer phiên bản cũ giảm 107 triệu, Creta giảm 50 triệu, và Tucson giảm 58 triệu đồng. Trong khi đó, hai dòng xe có mức giảm lớn nhất vẫn là Santa Fe giảm 220 triệu và Palisade giảm 200 triệu đồng.

Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã giới thiệu tới người dùng phiên bản nâng cấp của dòng MPV Stargazer. Với những nâng cấp lớn về mặt ngoại thất, HTV kỳ vọng mẫu xe này sẽ có doanh số tốt bản cũ.

Bên cạnh đó, đã xuất hiện thông tin về việc Hyundai sẽ giới thiệu phiên bản mới của mẫu SUV đầu bảng Palisade tại thị trường Việt Nam trong năm 2026. Sau năm 2025 không mấy thành công về mặt doanh số, việc liên tiếp ra mắt các mẫu xe mới sẽ là cơ hội cải thiện tình hình kinh doanh của hãng.

Mitsubishi

Mitsubishi cũng đã công bố chương trình giảm giá cho loạt sản phẩm trong tháng 4, gồm: Destinator, Xpander, Xpander Cross, Attrage và Triton. Chương trình ưu đãi của hãng xe Nhật Bản được thực hiện thông qua các hình thức như ưu đãi tài chính và tặng phiếu nhiên liệu, tương đương mức giảm như sau:

Toyota

Tương tự các tháng trước đó, bước sang tháng 4, hãng xe Nhật Bản đã công bố chương trình giảm giá cho loạt xe của mình. Cụ thể như sau: