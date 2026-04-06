Mitsubishi Pajero 2026 dự kiến ra mắt quý III năm nay

Các đại lý xác nhận với trang CarSales, Mitsubishi Pajero 2026 sẽ ra mắt thị trường Australia vào tháng 8 hoặc tháng 9, sau đó hãng sẽ nhận đặt hàng và bàn giao xe cho khách từ tháng 12 năm nay.

Một đại lý khác ở phía tây Australia lại cho biết, xe có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Mitsubishi Pajero 2026 dự kiến ra mắt trong quý III năm nay (Ảnh: Kolesa).

Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng của Triton thế hệ mới nhất, nhưng sẽ có một số khác biệt, ví dụ như hộp số tự động 8 cấp thay cho hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ tăng áp diesel 2.4L, 4 xi-lanh, trên thế hệ mới được lấy trực tiếp từ mẫu bán tải Triton, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm, cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Super Select II.

Sử dụng chung nền tảng với Triton đồng nghĩa với việc Pajero mới có sức kéo 3,5 tấn, có thể lội qua vùng nước sâu 800mm và tiêu thụ nhiên liệu dưới 8 lít/100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Việc tinh chỉnh hệ thống treo và lái gần như chắc chắn sẽ được hãng xe Nhật thực hiện.

Pajero 2026 chia sẻ chung nền tảng với Triton (Ảnh: Kolesa).

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được phía Mitsubishi xác nhận. Tất cả những gì họ công khai tính đến thời điểm hiện tại chỉ là xác nhận Pajero sẽ có phiên bản kế nhiệm trong năm nay.

Pajero đã bị dừng sản xuất vào năm 2021, khép lại hành trình 40 năm, với 4 thế hệ khác nhau. Gần đây, bộ phận độ xe tính năng vận hành cao Ralliart của Mitsubishi cũng tung ra một đoạn video hé lộ hình ảnh mẫu SUV Pajero cho thời đại mới.

Pajero sẽ có giá khởi điểm cao hơn Triton, trong khi các phiên bản cao cấp chắc chắn sẽ đắt hơn đáng kể so với Outlander. Truyền thông Nhật Bản dự đoán giá xe sẽ dao động từ 5,5 triệu yên (khoảng 34.900 USD) đến 7,5 triệu yên (xấp xỉ 47.500 USD).