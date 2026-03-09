Đại lý giảm Xpander số sàn phom cũ gần 100 triệu đồng, giá ngang xe cỡ A

Mới đây, Mitsubishi Việt Nam đã giới thiệu phiên bản 2026 của Xpander số sàn (MT) nhưng tại đại lý, những xe thuộc phom cũ vẫn chưa được “xả” hết, dù chiến dịch dọn kho này đã bắt đầu từ cuối năm 2025.

Thời điểm hiện tại, lượng xe Xpander MT phom cũ không còn nhiều, nhưng có ưu đãi khá lớn.

Một showroom tại khu vực miền Nam chỉ còn duy nhất 1 chiếc Xpander MT phom cũ, được sản xuất năm 2024 (VIN 2024). Giá bán của xe được giảm trực tiếp 70 triệu đồng, hạ còn 490 triệu đồng, dễ tiếp cận, ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng).

Mitsubishi Xpander MT VIN 2024 được lắp ráp trong nước (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Đây cũng là mức giảm chung của các showroom còn tồn xe. Tuy nhiên, cơ sở trên còn sẵn sàng tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng cùng gói phụ kiện chính hãng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới gần 100 triệu đồng.

Nếu quan tâm tới tính thanh khoản (do xe VIN 2024 dễ mất giá khi bán lại), người dùng có thể lựa chọn Xpander MT 2026 (phom mới) vốn cũng có ưu đãi lớn từ nhà phân phối. Sau khi được giới thiệu, hãng xe Nhật ngay lập tức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe, tương đương với mức giảm 57 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander MT 2026 đồng bộ thiết kế với phiên bản số tự động (AT), và chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Với ưu đãi kể trên, giá bán thực tế của Xpander MT VIN 2026 được giảm từ 568 triệu xuống 511 triệu đồng, cao hơn 21 triệu đồng so với xe VIN 2024. Với những người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ, chênh lệch trên đủ lớn để nghiêng về xe đời cũ.

Nhưng nếu chọn xe VIN 2026, khách hàng sẽ được hưởng một số nâng cấp đáng chú ý ngoài kiểu dáng hiện đại hơn. Ví dụ như vô-lăng mới, cụm đồng hồ có màn hình 7 inch mới và màn hình giải trí có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn được bổ sung đầy đủ 3 tựa đầu, bệ tỳ tay trung tâm được tích hợp khay để cốc. Các trang bị an toàn và động cơ của xe không có gì thay đổi.

Nội thất của Mitsubishi Xpander MT VIN 2026 có phần hiện đại hơn, nhưng vẫn sử dụng ghế nỉ (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Mitsubishi Xpander số sàn từng là lựa chọn hấp dẫn của những người dùng mua xe chạy dịch vụ, nhờ chi phí thay thế phụ tùng “dễ chịu”. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này đang có xu hướng chuyển sang VinFast Limo Green trong nhiều tháng gần đây, nhờ ưu đãi miễn phí sạc giúp tối ưu chi phí sử dụng, gia tăng lợi nhuận.

Đó cũng là lý do chính khiến Mitsubishi Xpander MT 2026 vừa ra mắt đã có khuyến mại lớn từ nhà sản xuất.