Ford tính phí cho khoang hành lý phía trước của xe điện Mustang Mach-E

Theo chia sẻ của hãng xe Mỹ, nhiều khách hàng không sử dụng khoang hành lý phía trước trên chiếc Mustang Mach-E nên hãng đi đến quyết định trên. Thêm vào đó, việc cắt giảm chi tiết này cũng nhằm giảm giá bán của Mach-E.

Cụ thể, từ đời xe 2026, nếu muốn xe có khoang hành lý phía trước, khách hàng mua tất cả các phiên bản Mustang Mach-E sẽ phải trả phí 495 USD. Ford cũng trở thành hãng xe đầu tiên tính phí cho khoang hành lý phía trước (frunk) của xe điện.

Khách hàng sẽ phải trả khoản phí là 495 USD để xe Mach-E có khoang hành lý phía trước (Ảnh: Ford).

Ngoài khoang hành lý phía sau quen thuộc trên ô tô, nhiều xe điện đời mới có thêm khoang hành lý ở phía trước, dưới nắp ca pô.

Trang bị này có được nhờ thiết kế đặc thù của nhiều mẫu xe điện vốn không sử dụng nhiều không gian cho hệ truyền động, cũng như khoang máy không có nhiều linh kiện như xe động cơ đốt trong.

Như vậy, nếu không sử dụng tuỳ chọn này, những chiếc Mustang Mach-E 2026 được bàn giao tới khách hàng sẽ có khoang phía trước bịt kín và không thể sử dụng. Ford không công bố việc bỏ trang bị tiêu chuẩn khoang hành lý phía trước trên mẫu xe điện này giúp hãng tiết kiệm được bao nhiêu chi phí.

Ford cho biết nhiều khách hàng không sử dụng khoang hành lý phía trước của xe (Ảnh: Ford).

Việc không trang bị tiêu chuẩn cốp trước cho xe có thể gây ra phản ứng từ phía khách hàng.

Một trường hợp tương tự là BMW. Trong giai đoạn 2022-2023, hãng xe Đức đã cắt trang bị tiêu chuẩn sưởi trên ghế và vô lăng, chuyển thành tuỳ chọn trả phí. Động thái này đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ khách hàng.

Bên cạnh việc loại bỏ trang bị tiêu chuẩn khoang hành lý phía trước, Mach-E phiên bản 2026 cũng bị lược giản một số chi tiết. Cụ thể, phiên bản Mach-E Rally không còn được trang bị tiêu chuẩn cánh gió sau, bộ tem trang trí… tất cả đều trở thành tuỳ chọn trả phí.

Một chiếc Ford Mustang Mach-E được nhập tư nhân về Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: Tiến Dũng).

Mặc dù đã ra mắt thế giới từ năm 2021, Mustang Mach-E mới được mở bán chính hãng tại thị trường Việt Nam từ năm 2025. Ford Việt Nam chỉ phân phối duy nhất phiên bản Mustang Mach-E Premium AWD với giá khoảng 2,6 tỷ đồng.

Giá cao, hạ tầng trạm sạc chưa phát triển mạnh cùng với việc đây vốn là một mẫu xe khá kén khách, Mustang Mach-E chỉ bán được vỏn vẹn 22 chiếc trong năm 2025 (tính từ tháng 8).

Mới đây, Ford Việt Nam cũng thực hiện đợt triệu hồi 434 chiếc Mustang Mach-E 2025 được phân phối tại thị trường Việt Nam gặp lỗi ở mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED (LDCM).

Cụ thể, trên các xe Mustang Mach-E thuộc diện triệu hồi, mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED (LDCM) có thể bị lỗi, khiến các chức năng của cụm đèn pha bao gồm: đèn pha, đèn cốt, đèn vị trí, đèn chạy ban ngày và đèn báo rẽ không hoạt động.