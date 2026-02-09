Ford Mustang Mach-E bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi đèn chiếu sáng

Cụ thể, trên các xe Mustang Mach-E thuộc diện triệu hồi, mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED (LDCM) có thể bị lỗi, khiến các chức năng của cụm đèn pha bao gồm: đèn pha, đèn cốt, đèn vị trí, đèn chạy ban ngày và đèn báo rẽ không hoạt động.

Chiếc Ford Mustang Mach-E được một đại lý tư nhân đưa về Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: Tiến Dũng).

Nếu gặp lỗi trên, xe sẽ xuất hiện cảnh báo “Advanced Front Lighting Feature Temporarily Unavailable” (Tính năng chiếu sáng phía trước nâng cao tạm thời không khả dụng) và đèn chỉ báo rẽ trên bảng đồng hồ táp-lô sẽ nháy nhanh.

Các tính năng chiếu sáng không hoạt động có thể làm giảm tầm nhìn của người lái hoặc khiến các phương tiện khác khó quan sát thấy xe, tăng nguy cơ va chạm.

Theo thông tin từ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương), có 434 chiếc xe điện Mustang Mach-E do Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi.

Trong số đó, có 5 chiếc đã được bàn giao tới tay khách hàng. Dự kiến chương trình triệu hồi này chính thức bắt đầu vào ngày 10/2 tới đây.

Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm hoặc thay thế các mô-đun LDCMA và LDCMB. Tất cả các công đoạn kiểm tra, sửa chữa và thay thế đều miễn phí.

Mustang Mach-E là dòng xe thuần điện đầu tiên được Ford Việt Nam bán chính hãng (Ảnh: Tiến Dũng).

Ford Mustang Mach-E chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 8/2025. Tại thị trường trong nước, dòng xe gầm cao thuần điện chỉ có một phiên bản Premium AWD, được bán với giá 2,599 tỷ đồng.

Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ thống động cơ điện trên xe giúp sản sinh tổng công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Gói pin lithium-ion 88kW trên xe cho phạm vi hoạt động vào khoảng 550km.

Với mức giá gần 2,6 tỷ đồng, dòng xe điện Ford Mustang Mach-E sẽ là sản phẩm khá kén khách tại thị trường Việt Nam. Là mẫu xe thuần điện chính hãng đầu tiên của Ford tại Việt Nam, song Mustang Mach-E không phải là cái tên quá xa lạ với những người yêu xe trong nước.

Đầu năm 2022, một đại lý kinh doanh ô tô tư nhân nhập khẩu mẫu xe này về, rao bán với mức giá lên tới 5,2 tỷ đồng.