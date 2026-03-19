Volvo XC90 giảm sâu 500 triệu đồng tại đại lý, chuẩn bị đón bản mới

Hệ thống đại lý Volvo trên toàn quốc đang đồng loạt chào bán XC90 Plug-in Hybrid Ultra với mức giá 3,87 tỷ đồng, tức giảm 500 triệu đồng so với giá chính thức 4,37 tỷ đồng.

Đây là mức giảm sâu đối với mẫu SUV hạng sang của thương hiệu Thụy Điển. Trước đây, mẫu xe này từng nhiều lần được giảm giá, nhưng chỉ duy trì ở mức trên 200 triệu đồng. Cá biệt vào năm 2024, phiên bản Ultimate (đã ngừng bán) từng được giảm cao nhất 486 triệu đồng.

Volvo XC90 đang được giảm 500 triệu đồng tại đại lý (Ảnh: Đại lý Volvo Hà Nội).

Volvo XC90 thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, cạnh tranh với BMW X5 (giá từ 3,909 tỷ đồng), Audi Q7 (từ 3,59 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLE (4,669 tỷ đồng) và Lexus RX (giá từ 3,35 tỷ đồng).

Chỉ có phiên bản plug-in hybrid, nên đối thủ trực tiếp duy nhất hiện nay của XC90 Plug-in Hybrid Ultra ở Việt Nam là GLE 400 e 4Matic (giá 4,669 tỷ đồng). Vì vậy, mức giá sau giảm 3,87 tỷ đồng mang lại lợi thế tốt hơn cho XC90 trong việc tiếp cận khách hàng.

Volvo XC90 đang bán tại Việt Nam là phiên bản facelift đầu tiên của thế hệ thứ 2, đã ra mắt vào cuối năm 2019. Trong khi đó, phiên bản facelift tiếp theo dự kiến ra mắt thị trường vào ngày 20/3 với giá dự kiến 3,579 tỷ đồng. Volvo thuộc nhóm thương hiệu có tốc độ thay đổi sản phẩm khá chậm so với dòng chảy của thị trường.

Volvo XC90 phiên bản mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngày 20/3 (Ảnh: Edmunds).

Ở phiên bản nâng cấp, tổng thể xe không quá khác biệt mà chỉ thay đổi ở các chi tiết. Lưới tản nhiệt không còn các nan dọc, thay bằng các đường nan chéo tương tự S90 phiên bản mới.

Cụm đèn chiếu sáng vẫn mang phong cách "búa Thor" đặc trưng của Volvo nhưng tạo hình hiện đại hơn. Cụm đèn hậu được làm tối màu với đồ họa phẳng hơn, hiện đại hơn.

Nội thất mới của Volvo XC90 phiên bản facelift (Ảnh: Volvo).

Cách bố trí nội thất tương tự đời trước nhưng được cập nhật về vật liệu và công nghệ. Màn hình trung tâm tăng từ 9 lên 11,2 inch, hơi nhô khỏi mặt táp-lô, giao diện đồ họa trực quan hơn. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins tiếp tục hiện diện, với phần lưới được làm mới, giúp tăng cường trải nghiệm nhờ việc xe được bổ sung vật liệu cách âm, chống ồn.

Volvo XC90 mới tại Việt Nam sẽ là phiên bản Ultra B5, động cơ 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 8 cấp.