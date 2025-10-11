Chuẩn bị lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, Toyota toan tính điều gì?

Ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam (TMV), xác nhận công ty sẽ chi hơn 360 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) nhằm nâng cấp trụ sở, nhà máy và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid đầu tiên tại nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Thời điểm triển khai và sản phẩm cụ thể còn là ẩn số.

Thông tin được công bố nhân dịp thương hiệu Nhật Bản kỷ niệm 30 năm hoạt động và vượt mốc 1.000.000 xe đến tay khách hàng tại Việt Nam. Hiện tại, nhà máy có năng lực sản xuất 47.000 xe/năm của TMV đảm nhận 4 mẫu xe: Vios, Fortuner, Veloz Cross và Avanza Premio.

Theo Toyota, xe hybrid phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, giúp hạn chế CO2 mà không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, không ảnh hưởng đến thói quen của người dùng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xe hybrid nở rộ tại Việt Nam trong 5 năm gần đây, ngày càng đa dạng về nguồn gốc, kiểu dáng và giá bán. Ba hình thái phổ biến bao gồm MHEV (hybrid nhẹ) của Suzuki và Subaru, HEV (hybrid tự sạc) trên các xe Toyota, Honda, và PHEV (hybrid sạc ngoài) với BYD, Jaecoo.

Toyota đi tiên phong bằng Corolla Cross 1.8HV - xe “lai" phổ thông đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam - năm 2020. “Đội hình” tới nay đã thêm 5 cái tên gồm Yaris Cross, Corolla Altis, Innova Cross, Camry và Alphard, cho thấy HEV vẫn là trung tâm trong định hướng tiếp cận đa chiều của hãng xe Nhật Bản tại nước ta.

Sự áp đảo của Toyota trong nhóm xe hybrid không chỉ ở danh mục lựa chọn mà còn lộ rõ qua cuộc đua doanh số. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 8 tháng đầu năm 2025, thị trường đã tiêu thụ 8.414 xe xăng lai điện các loại, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota dẫn đầu với 4.907 xe - tương đương 58,3% thị phần, bỏ xa Honda (1.856 xe) và Suzuki (1.735 xe). Innova Cross và Corolla Cross là hai xe trang bị động cơ xăng kết hợp điện bán chạy nhất toàn thị trường, lần lượt đạt 1.852 chiếc và 1.650 chiếc.

Tính đến hết tháng 8/2025, đã có tổng cộng 18.731 chiếc Toyota hybrid tìm thấy chủ nhân sau 5 năm có mặt tại Việt Nam (Ảnh: TMV).

Tuy vậy, chỉ có Kia đang xuất xưởng ô tô hybrid tại Việt Nam, với Sorento HEV/PHEV trong giai đoạn 2022-2024 và sau đó là Carnival HEV. Hyundai Santa Fe Hybrid từng được lắp ráp ở Ninh Binh, song có thể xem là đã bị “khai tử”.

Trong khi đó, Toyota nhập khẩu hầu hết các sản phẩm từ Indonesia hoặc Thái Lan, chấp nhận rủi ro về nguồn cung để hưởng ưu đãi 0% thuế nhập khẩu, tạo lợi thế về giá bán.

Những người am hiểu về ô tô đánh giá nước đi của TMV trong những năm qua có phần thận trọng, chủ yếu quan sát phản ứng của công chúng dành cho xe hybrid - vốn quen thuộc tại nhiều quốc gia nhưng lạ lẫm tại Việt Nam.

Người tiêu dùng dần ưa chuộng loại phương tiện này và các quy định về khí thải, mức tiêu thụ nhiên liệu thêm khắt khe, đây là thời điểm Toyota quyết định “tăng tốc” bằng đưa dây chuyền xe hybrid về, mang theo kỳ vọng củng cố vị thế và sức cạnh tranh tại đất nước hơn 100 triệu dân.

Xe hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) sở hữu nhiều ưu điểm như khả năng tăng tốc ấn tượng và tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện đô thị. Tuy nhiên, hệ thống điện cao áp cũng là nguyên nhân kéo giá bán của xe lên cao, tạo thành rào cản với số đông.

Trong những năm gần đây, công nghệ liên quan đến xe hybrid có nhiều bước tiến, đặc biệt là giá thành pin ngày càng rẻ. Cộng thêm việc đầu tư nâng cấp dây chuyền để chuẩn bị lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, đây có thể tạo động lực cho dòng xe này có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Động lực khác cho xe hybrid là Chính phủ ngày càng thúc đẩy phương tiện xanh, giao thông xanh, xem xét đặt ra “hàng rào” về phát thải. Khi đó những dòng xe điện hóa hứa hẹn được đón nhận hơn và động thái của Toyota dường như để đón xu hướng này, sau bước thăm dò ban đầu.

Trên thực tế, Toyota toàn cầu lựa chọn cách tiếp cận đa chiều trước xu hướng xanh hóa di chuyển. Thay vì “tất tay” chỉ với xe thuần điện, tập đoàn Nhật Bản vẫn phát triển xe hybrid, xe điện, xe dùng pin nhiên liệu… và tùy từng thị trường, tùy thời điểm mà sẽ cung cấp sản phẩm phù hợp.

Động thái mới nhất là việc Toyota và Isuzu hợp tác phát triển xe buýt chạy pin nhiên liệu hydro thế hệ tiếp theo. Chiếc xe sẽ dựa trên nền tảng xe buýt điện sàn phẳng do Isuzu phát triển, tích hợp với hệ thống pin nhiên liệu do Toyota phát triển.