Doanh số BYD giảm liên tiếp

Theo báo cáo gửi lên các sở giao dịch chứng khoán hôm 1/2, BYD đã bán 210.051 xe năng lượng mới trên toàn cầu trong tháng 1, giảm 30,11% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 50,04% so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Trong tổng doanh số của BYD, lượng xe xuất khẩu đạt 100.482 chiếc, tăng 51,47% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 24,55% so với tháng trước đó.

BYD có tháng thứ 5 liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng âm (Ảnh: BYD Việt Nam).

Tại thị trường Trung Quốc, BYD đã ra mắt phiên bản nâng cấp của một số mẫu xe PHEV (hybrid cắm sạc) với pin dung lượng lớn vào tháng trước nhằm tăng sức hấp dẫn cho dải sản phẩm giá rẻ.

Xe PHEV đóng vai trò quan trọng khi chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán hàng của BYD, dù giảm 28,5% trong tháng 1, sau khi giảm 7,9% vào năm 2025.

Cũng trong tháng 1, BYD cho biết họ đặt mục tiêu xuất khẩu 1,3 triệu xe ra nước ngoài trong năm 2026. Mục tiêu này cao hơn 24% so với năm 2025, nhưng thấp hơn mục tiêu trước đó (1,6 triệu xe) mà ban lãnh đạo thông báo với ngân hàng Citi trong cuộc họp hồi tháng 11/2025.

Công ty không đưa ra lý do cho việc điều chỉnh dự báo.

Nhà máy sản xuất ô tô điện mới của BYD tại Hungary dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay, bổ sung vào mạng lưới sản xuất hiện có ở Brazil và Thái Lan. Hãng cũng có kế hoạch xây dựng các nhà máy lắp ráp tại Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Doanh số bán hàng tại các thị trường nước ngoài đang trở thành điểm sáng với BYD (Ảnh: BYD Việt Nam).

Nhờ doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 150,7%, BYD tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trực tiếp với Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu. Với doanh số tốt ở thị trường nước ngoài, BYD đã bù đắp được phần nào áp lực ngày càng tăng tại thị trường nội địa, đặc biệt từ Geely và Leapmotor trong phân khúc ô tô giá rẻ.

Năm ngoái, BYD gần đạt được mục tiêu doanh số toàn cầu, và hiện chưa công bố mục tiêu năm 2026.

Thị trường ô tô lớn nhất thế giới dự kiến đối mặt với tình trạng khó khăn trong năm nay, do chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các mẫu xe giá rẻ, gây áp lực lên BYD, trong khi các hãng xe khác cũng đang đặt cược vào phân khúc xe giá rẻ.