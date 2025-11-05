Xe buýt ở Na Uy có thể bị điều khiển từ xa bởi nhà sản xuất từ Trung Quốc

Tại Na Uy, xe buýt công cộng do một nhà sản xuất Trung Quốc chế tạo đã trở thành tâm điểm tranh luận vì khả năng kết nối như vậy. Ngay cả khi cách xa quốc gia xuất xứ hàng ngàn km, công ty sản xuất chúng được cho là có khả năng tắt máy từ xa.

Khi các phương tiện giao thông ngày càng có khả năng kết nối cao hơn, một mối lo ngại mới về an ninh đang hình thành (Ảnh: Ruter).

Phát hiện về mối nguy an ninh này đến từ Ruter, đơn vị điều hành giao thông công cộng lớn nhất Na Uy, sau khi tiến hành một cuộc thử nghiệm bí mật tại cơ sở kín của họ.

Theo đó, họ đã thử nghiệm một chiếc xe buýt do Hà Lan sản xuất và một chiếc xe buýt của Trung Quốc. Những chiếc xe buýt do hãng Yutong của Trung Quốc sản xuất có thẻ SIM của Romania lắp bên trong hệ thống.

Theo Yutong, những thẻ SIM này cho phép hãng cập nhật phần mềm từ xa và khắc phục sự cố kỹ thuật. Điều đó có thể đúng, nhưng kết nối này cũng trao cho Yutong quyền lực trên lý thuyết là có thể dừng xe hoặc vô hiệu hóa chúng thông qua việc cập nhật phần mềm.

Hiện tại, Ruter nhấn mạnh rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về hoạt động gây tác động độc hại.

Các cuộc kiểm tra là một phần của cuộc kiểm toán an ninh mạng quy mô lớn được thiết kế để đánh giá các lỗ hổng trong các phương tiện chạy điện. Giám đốc điều hành Ruter, ông Bernt Reitan Jenssen, nhấn mạnh rằng cơ quan này hiện đang “chuyển từ lo ngại sang hiểu biết cụ thể”, triển khai các biện pháp bảo vệ mới và thắt chặt các tiêu chuẩn mua sắm để đảm bảo kiểm soát hoàn toàn trong nước.

Các biện pháp này bao gồm việc tạo tường lửa nội bộ, cô lập xe buýt khỏi các hệ thống đám mây bên ngoài và hợp tác với các cơ quan chức năng quốc gia để tăng cường các giao thức an ninh mạng trên toàn ngành giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Na Uy, ông Jon-Ivar Nygård, đã ca ngợi sáng kiến ​​này khi trả lời phỏng vấn của NRK, tuyên bố rằng chính phủ đang xem xét mức độ rủi ro từ các nhà cung cấp ở các quốc gia ngoài các liên minh an ninh của Na Uy.

Vấn đề này xuất hiện vào thời điểm Na Uy đang nhanh chóng mở rộng đội xe buýt do Trung Quốc sản xuất. Trong tổng số khoảng 1.300 xe buýt điện đang hoạt động tại Na Uy, có khoảng 850 chiếc do Yutong sản xuất. Chỉ riêng tại Oslo và Akershus, mỗi ngày có khoảng 300 chiếc hoạt động.

Mặc dù Ruter nhấn mạnh rằng khả năng tắt hệ thống là rất thấp, nhưng kết quả kiểm tra nói trên dẫn tới cuộc tranh luận lớn hơn về việc kiểm soát của nước ngoài đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hiện tại, Ruter đảm bảo rằng mỗi xe buýt có thể tiếp tục hoạt động độc lập bằng cách tháo thẻ SIM, giúp duy trì hoạt động cục bộ và ngoại tuyến.