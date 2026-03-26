Đại lý nhận cọc xe điện Wuling Macaron, hé lộ giá từ 269 triệu đồng

Sau khi những thông tin ban đầu của Wuling Macaron được đăng tải trên website của hãng xe Trung Quốc, giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận cọc mẫu xe điện này.

Phía đại lý cho biết, Macaron 5 cửa dự kiến có giá từ 269 triệu đồng với phiên bản LV1, trong khi biến thể LV2 có thể được chốt giá trên 300 triệu đồng.

Ngoài hai phiên bản 5 cửa, trên website của Wuling Việt Nam còn có thông tin về bản 3 cửa (LV0), nhưng chưa được phía đại lý hé lộ giá bán. Xe dự kiến được ra mắt trong tháng 6, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Tư vấn bán hàng cho biết khách hàng đặt cọc xe sớm sẽ được hỗ trợ chi phí sạc điện tương đương 12 triệu đồng, hoặc có thể trừ vào giá bán (Ảnh: Thiện Đức).

Wuling Macaron thực chất là bản nâng cấp của mẫu Hongguang Mini EV lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2023. Trong đó, Macaron là tên gọi của một trong những phiên bản đặc biệt của xe tại thị trường Trung Quốc.

Theo thông số trên website của hãng, Macaron 3 cửa có cấu hình 4 chỗ ngồi đi kèm chiều dài 3.064mm, chiều rộng 1.493mm, chiều cao 1.614mm và chiều dài cơ sở đạt 2.010mm. Trong khi đó, bản 5 cửa có kích thước lớn hơn nên về lý thuyết sẽ sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn.

Wuling Macaron 5 cửa có chiều dài 3.256mm, chiều rộng 1.510mm, chiều cao 1.578mm và chiều dài cơ sở đạt 2.190mm (Ảnh: Wuling).

Dù là phiên bản nào, xe cũng được hỗ trợ sạc nhanh (DC) với khả năng nạp năng lượng 30-80% pin trong 35 phút. Đây là điểm nâng cấp đáng chú ý so với Wuling Mini EV trước đây.

Khi sạc đầy, Macaron 3 cửa (LV0) và bản 5 cửa LV1 sẽ có phạm vi hoạt động tối đa 205km, trong khi biến thể 5 cửa LV2 sẽ đi được nhiều nhất 300km. Trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe điện cỡ nhỏ này gồm: camera lùi, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD.

Riêng biến thể Macaron 5 cửa LV2 sẽ có thêm cặp màn hình đôi gồm màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình trung tâm 8 inch có hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện mạnh 42 mã lực đặt trên cầu sau, cho tốc độ tối đa của xe chỉ đạt 100km/h.

So với Mini EV trước đây, Wuling Macaron sở hữu ngoại hình mềm mại hơn, dễ thu hút giới “chị em” nhờ những gam màu nổi bật như trắng ngà, xanh neon và xanh denim. Cụm đèn chiếu sáng trước nổi bật hơn nhờ dải đèn LED định vị ban ngày cách điệu, cổng sạc vẫn được đặt ở phần đầu xe.