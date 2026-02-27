Mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam hé lộ bản nâng cấp ở Trung Quốc

Hongguang Mini EV là mẫu xe điện đô thị có kích thước rất nhỏ. Thế hệ đầu tiên được liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) ra mắt vào năm 2020. Mẫu xe này từng trở thành ô tô bán chạy nhất Trung Quốc năm 2022.

Theo Wuling, hãng đã tung ra tổng cộng 4 thế hệ Mini EV. Tuy nhiên, hai trong số đó (Macaron và Gameboy) thực chất là các phiên bản đặc biệt của thế hệ đầu tiên.

Mẫu Wuling Hongguang Mini EV phiên bản hiện tại có thiết kế 4 cửa (Ảnh: SGMW).

Thế hệ thứ hai thực sự của Wuling Mini EV là mẫu xe đô thị 5 cửa, ra mắt vào tháng 2/2025. Với giá khởi điểm 44.800 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng), mẫu xe này nhanh chóng gặt hái thành công khi bán được 61.506 chiếc.

Tuy nhiên, doanh số đã sụt giảm mạnh trong tháng 1, chỉ đạt 7.133 xe (theo dữ liệu từ China EV DataTracker). Trong thời gian tới, Wuling sẽ tiếp tục nỗ lực kích cầu bằng cách tung ra phiên bản nâng cấp của Mini EV.

Trong các tài liệu truyền thông, Wuling gọi mẫu xe mới là “thế hệ thứ năm”, nhưng thực chất đây chỉ là bản nâng cấp của thế hệ thứ hai.

Wuling Hongguang Mini EV phiên bản nâng cấp trong hình ảnh giới thiệu chính thức của hãng (Ảnh: SGMW).

Phiên bản cập nhật được giới thiệu với cấu hình 5 cửa và thiết kế có chút thay đổi. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn đáng yêu, nối với nhau bằng dải LED phía trước. Phong cách này gợi nhớ mẫu Geely Panda Mini bản nâng cấp ra mắt vào tháng 4/2025.

Phiên bản 5 cửa mới của Wuling Mini EV có kích thước nhỉnh hơn đôi chút nhờ điều chỉnh cản trước/sau. Các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 3.268 x 1.520 x 1.575 mm, với chiều dài cơ sở 2.190mm.

Như vậy, xe dài hơn 12mm, rộng hơn 10mm nhưng thấp hơn 3mm so với phiên bản hiện tại. Hongguang Mini EV “mới” có ba tùy chọn màu sơn, gồm: xám, xanh lá và be. Hai màu cơ bản là trắng và đen không có trong danh sách.

Ba màu sơn của Wuling Hongguang Mini EV phiên bản nâng cấp (Ảnh: SGMW).

Vào tháng 12/2025, Wuling đã nộp hồ sơ xin giấy phép bán hàng cho biến thể 2 cửa của Mini EV nâng cấp. Phiên bản này có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.043 x 1.520 x 1.590 mm.

Cả hai biến thể đều sử dụng mô-tơ điện công suất 42 mã lực đặt ở cầu sau. Hiện chưa có thông tin về dung lượng pin cũng như phạm vi hoạt động. Nội thất xe bố trí 4 chỗ ngồi.

Theo trang CarNewsChina, Wuling Hongguang Mini EV bản nâng cấp sẽ sớm được mở bán tại Trung Quốc với mức giá tương đương mẫu hiện hành, dao động khoảng 44.800-50.800 nhân dân tệ (170-194 triệu đồng).

Tại Việt Nam, mẫu xe điện "tí hon" này đã được bán chính hãng từ năm 2023, đến nay vẫn là ô tô rẻ nhất thị trường, với giá bán niêm yết lần lượt 179 triệu và 231 triệu đồng cho bản LV2 - 120km và LV2 - 170km.