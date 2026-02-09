Đối thủ Mitsubishi Xpander xả kho: Hyundai Stargazer giảm tới 96 triệu đồng

Cận Tết Nguyên đán, các đại lý đồng loạt rao bán Hyundai Stargazer với mức giảm cao nhất lên tới 96 triệu đồng. Đây là ưu đãi từ nhà phân phối nhưng đáng chú ý, phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu MPV cỡ nhỏ này được giảm 40 triệu, từ 489 triệu xuống 449 triệu đồng.

Biến thể cao cấp nhất của Hyundai Stargazer đang được giảm xuống khoảng 500 triệu đồng tại đại lý. Dòng xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Mức giá khởi điểm trên của mẫu xe Hàn Quốc đang dễ tiếp cận ngang một mẫu xe hạng A như Kia Morning (cao nhất 469 triệu đồng). Theo chia sẻ từ phía đại lý, Stargazer đang được xả kho nhằm đón phiên bản mới, có thể được ra mắt vào đầu tháng 3.

Thông tin này chưa được TC Motor xác nhận, song bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Hyundai Stargazer đã bị bắt gặp trong khuôn viên trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội vào cuối tháng 1.

Hyundai Stargazer 2026 sở hữu vóc dáng không đổi nhưng thiết kế có sự “lột xác” đáng chú ý. Xe loại bỏ các đường nét mềm mại ở phiên bản hiện hành và có nhiều chi tiết lai SUV, bắt kịp xu hướng của phân khúc MPV cỡ nhỏ (Ảnh: Hyundai).

Tại phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer là sản phẩm thường xuyên có ưu đãi giảm giá. Dù kết hợp với giá bán lẻ đề xuất dễ tiếp cận so với phần đông các đối thủ, sức tiêu thụ của mẫu xe Hàn Quốc này vẫn chưa tìm được điểm bứt phá.

Trong cả năm 2025, Hyundai Stargazer chỉ tiêu thụ được tổng cộng 3.313 chiếc, nằm ở nửa cuối phân khúc MPV cỡ nhỏ, chưa thể so được với những cái tên như Mitsubishi Xpander (18.016 xe) hay Toyota Veloz Cross (8.346 chiếc).

Theo giới chuyên gia, Hyundai Stargazer khó hút khách một phần do thiết kế ngoại thất chưa “hợp gu” số đông. Trong khi đa phần các đối thủ đều sở hữu kiểu dáng lai SUV với những đường nét khỏe khoắn, ngoại hình của Stargazer vẫn đậm nét MPV với những nét vuốt mềm mại đặc trưng.

Nội thất của Hyundai Stargazer 2026 cũng có thay đổi đáng chú ý, nhất là cụm màn hình đôi sau vô-lăng gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí (Ảnh: manilatimes.net).

Do vậy ở lần nâng cấp này, Hyundai Stargazer được kỳ vọng sẽ có khả năng thu hút khách Việt hơn, nhờ thiết kế mới theo kiểu “SUV hóa”. Cung cấp sức mạnh cho xe nhiều khả năng vẫn sẽ là khối động cơ xăng, dung tích 1.5L (113 mã lực, 144Nm), do chỉ là bản facelift.

Gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smart Sense được kỳ vọng sẽ xuất hiện, tương tự xe tại Indonesia. Hệ thống này gồm các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Trong tháng 2, nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ khác cũng có ưu đãi từ nhà phân phối. Đơn cử như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm cao nhất 66 triệu đồng.