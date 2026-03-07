Ô tô số sàn dần thoái trào tại Việt Nam

Ô tô số sàn từng được khách hàng ưa chuộng do khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn xe số tự động. Tuy nhiên, với việc công nghệ ngày càng phát triển, sự chênh lệch về mức tiêu thụ nhiên liệu giữa xe số sàn và số tự động không còn lớn.

Bên cạnh đó, làn sóng xe điện nở rộ trong những năm gần đây tại Việt Nam khiến cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe động cơ đốt trong sử dụng số sàn không còn là thế mạnh.

Xe số sàn đòi hỏi người dùng cần phối hợp nhuần nhuyễn chân côn, ga và phanh (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm).

Giá bán thấp, lượng trang bị ở mức đủ dùng khiến cho ô tô số sàn gắn liền với định nghĩa xe dịch vụ tại Việt Nam, do bài toán về chi phí sử dụng. Tuy nhiên, gần đây, nhiều hãng taxi truyền thống cũng như người mua xe để chạy dịch vụ không còn ưu tiên xe số sàn, mà chuyển sang lựa chọn các dòng xe điện, do được ưu đãi về thuế phí, giá bán cạnh tranh (nhiều lựa chọn dưới 700 triệu đồng), chi phí bảo dưỡng thấp hoặc được sạc miễn phí trong vài năm (xe VinFast).

Với đa phần người sử dụng ô tô con tại Việt Nam, vận hành xe số sàn ở đa dạng các điều kiện di chuyển vẫn là một thách thức không nhỏ. Việc phải phối hợp chân côn, ga và phanh trong đô thị đông đúc hay các cung đường đèo dốc vẫn là một trở ngại lớn.

Khi yếu tố công nghệ được nhiều hãng xe chọn làm mũi nhọn để tăng tính cạnh tranh, lựa chọn số sàn đang dần bị loại bỏ. Tại thị trường Việt Nam, phần lớn tuỳ chọn số sàn tập trung ở các dòng xe chạy dịch vụ, giá bán khoảng trên dưới 500 triệu đồng.

Mitsubishi

Phiên bản mới của dòng MPV Mitsubishi Xpander trang bị số sàn vừa được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam. Xe có giá bán 568 triệu đồng, tăng 8 triệu so với bản cũ, và đã chuyển từ hình thức lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Mitsubishi Xpander 2026 bản số sàn có giá 568 triệu đồng tại Việt Nam (Ảnh: Thanh Duy).

Xe được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Các công nghệ an toàn ở mức tiêu chuẩn, với ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và 2 túi khí phía trước.

Phiên bản số sàn của Xpander có lượng trang bị tiện nghi kém khá nhiều so với bản tự động. Xe không có camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)…

Trước khi làn sóng xe điện xuất hiện tại Việt Nam, Xpander là một trong những lựa chọn ưu tiên của người dùng khi tìm kiếm ô tô chạy dịch vụ.

Ngoài Xpander, Mitsubishi cũng cung cấp cho người dùng phiên bản số sàn của sedan cỡ B Attrage. Tương tự Xpander, Attrage MT cũng nhắm tới nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, với các ưu điểm như lượng trang bị đủ dùng, giá bán rẻ, cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Attrage được nhập khẩu từ Thái Lan, sử dụng động cơ 1.2L MIVEC, sản sinh công suất 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Hyundai

Từng là sản phẩm chiến lược của Hyundai, Grand i10 thế hệ mới vẫn được trang bị tuỳ chọn số sàn cho biến thể sedan và hatchback. Mẫu xe này có giai đoạn được nhiều hãng taxi truyền thống và lái xe công nghệ lựa chọn do có giá bán thấp, tiết kiệm nhiên liệu và lượng trang bị đủ dùng.

Hyundai Grand i10 sedan và hatchback được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 114Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Xe có giá 360 triệu đồng cho bản hatchback và 380 triệu đồng cho bản sedan.

Hyundai Grand i10 từng được nhiều người dùng chọn mua để chạy xe dịch vụ (Ảnh: Hội An).

Với tham vọng Accent sẽ trở thành dòng sedan quốc dân, Hyundai trang bị đầy đủ tuỳ chọn số sàn và số tự động. Mẫu xe này từng có doanh số vượt hàng loạt mẫu sedan phổ thông như Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage hay Kia Soluto, trở thành mẫu sedan hạng B có doanh số cao nhất.

Hiện tại, Hyundai Accent phiên bản số sàn được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Xe có giá 439 triệu đồng.

Skoda

Với lượng trang bị tiện nghi tương đối cơ bản, Skoda Slavia Active nhắm tới những người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ. Tuy nhiên, mức giá 468 triệu đồng của mẫu xe này có phần cao so với các phiên bản tương đương của đối thủ ở phân khúc sedan hạng B.

Bên cạnh bản số tự động, Skoda Slavia có bản số sàn nhắm tới khách hàng chạy dịch vụ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phiên bản Active của dòng sedan này được trang bị động cơ 1.0L tăng áp, sản sinh công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. So với 2 phiên bản còn lại của Slavia là Ambition (528 triệu đồng) và Style (568 triệu đồng), Active có giá bán rẻ hơn đáng kể.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây không có nhiều mẫu sedan phổ thông nói chung và hạng B nói riêng, việc kinh doanh Slavia sẽ là một thách thức với Skoda.

Toyota

Toyota là một trong số ít thương hiệu ô tô tại thị trường Việt vẫn còn nhiều xe số sàn cho khách hàng lựa chọn.

Cụ thể, phiên bản số sàn của Wigo có giá 360 triệu, Vios có giá 458 triệu, Avanza Premio giá 558 triệu hay Hilux giá 632 triệu đồng. Trước đó, Toyota dừng sản xuất Innova tại Việt Nam.

Toyota Innova hiện đã ngừng sản xuất tại Việt Nam (Ảnh: Hội An).

Đã có thời điểm, rất nhiều người dùng mua xe chạy dịch vụ thường ưu tiên lựa chọn phiên bản số sàn của mẫu MPV này. Tuy nhiên, từ khi Mitsubishi Xpander xuất hiện, doanh số của Innova đã sụt giảm đáng kể.

Kia

Tương tự Toyota, thương hiệu Kia cũng còn khá nhiều xe có tuỳ chọn số sàn. Cụ thể, Kia Morning số sàn có giá 349 triệu, Soluto giá 386 triệu, Soluto Deluxe giá 418 triệu và K3 giá 549 triệu đồng.

MG

Trong bối cảnh phần lớn các hãng xe Trung Quốc xuất hiện tại thị trường Việt Nam tập trung vào yếu tố công nghệ, trang bị động cơ điện hoặc hybrid, MG lựa chọn một lối đi riêng. Các dòng xe của MG tập trung vào mức giá rẻ, đồng thời vẫn duy trì tuỳ chọn số sàn.

Doanh số của MG G50 không đạt như kỳ vọng của thương hiệu (Ảnh: Hội An).

Dòng sedan MG5 được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Xe có giá 399 triệu đồng.

Từng được kỳ vọng có thể đánh bại các dòng MPV danh tiếng tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova, nhưng MG G50 chưa đạt doanh số như kỳ vọng. G50 cũng được MG bán ra với nhiều phiên bản có các tuỳ chọn tiện nghi. G50 bản số sàn được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 285Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Xe có giá 559 triệu đồng.

Ford

Khác với phần lớn các dòng xe sử dụng số sàn tại thị trường Việt Nam nhắm tới nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, thương hiệu Mỹ mang đến tuỳ chọn số sàn cho dòng bán tải Ranger để phục vụ nhu cầu chuyên chở tại nhà máy, công trường...

Đây là nhóm khách hàng thường quan tâm đến hiệu quả sử dụng và độ bền, hơn là trang bị tiện nghi.

Dòng bán tải Ford Ranger số sàn vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng (Ảnh: Ford Việt Nam).

Ford Ranger bản XLS và XL được trang bị động cơ 2.0L, sản sinh công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 405Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động một cầu hoặc 2 cầu. Giá bán lần lượt của hai phiên bản này là 665 triệu và 669 triệu đồng.

Tương tự dòng bán tải Ford Ranger, các mẫu bán tải Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max vẫn có tuỳ chọn số sàn ở bản thấp để phục vụ nhóm khách hàng mua xe chuyên chở nặng và cồng kềnh.

Xe thể thao cao cấp

Khi mà các dòng xe phổ thông, xe trung cấp dần loại bỏ lựa chọn xe số sàn để tăng tính cạnh tranh, một số dòng xe thể thao cao cấp vẫn có tuỳ chọn số sàn để phục vụ nhóm khách hàng đặc thù - những người đam mê cảm giác lái hơn là các tính năng hiện đại.

Các mẫu xe thuộc bộ phận hiệu năng cao M của BMW, dòng xe thể thao 911 của Porsche hay Honda Civic Type R… vẫn có lựa chọn số sàn. Tuy nhiên, tương lai của tuỳ chọn số sàn ở các dòng xe đặc thù này cũng bất định.

Honda Civic Type R hướng tới nhóm khách hàng chú trọng vào cảm giác lái (Ảnh: Honda).

Mới đây, CEO của bộ phận BMW M cho biết, trong tương lai, xe số sàn chỉ tồn tại ở mức duy trì, việc phát triển số sàn không còn tính hiệu quả. Theo vị CEO này, chi phí đầu tư phát triển hộp số sàn đáp ứng với sức mạnh ngày càng tăng của ô tô là khá lớn. Điều đó khiến các hãng xe không còn quá mặn mà.