Phân khúc MPV tháng 1: Xpander dẫn đầu nhóm xe xăng, thua xe điện VinFast

Nếu chỉ tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, theo số liệu công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe của Mitsubishi tiếp tục thống trị phân khúc xe đa dụng (MPV) trong tháng đầu năm 2026.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 1 (Ảnh: MMV).

Là mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025, Mitsubishi Xpander tiếp tục thống trị phân khúc trong tháng 1/2026 khi có doanh số cao hơn đáng kể so với Toyota Veloz (861 xe) ở vị trí thứ hai.

Không chỉ vậy, Xpander còn lọt vào nhóm 10 xe bán chạy nhất tháng 1 tại Việt Nam.

Trái ngược với Mitsubishi Xpander, không có mẫu MPV nào khác sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam đạt doanh số trên 1.000 xe.

Với việc được áp dụng các chương trình giảm giá trong tháng đầu năm 2026, Kia Carens và Hyundai Stargazer đã có dấu hiệu khởi sắc với doanh số lần lượt là 573 xe và 421 xe.

Doanh số MPV sử dụng động cơ đốt trong tháng 1/2026.

Mặc dù là một trong những phân khúc có doanh số cao nhất thị trường Việt Nam năm 2025, sức mua MPV động cơ đốt trong phần nào bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của dòng MPV thuần điện VinFast Limo Green.

Theo VinFast, doanh số của dòng xe Limo Green đạt 27.127 chiếc trong cả năm 2025. Riêng trong tháng cuối năm 2025, hãng xe Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 10.981 xe.

Sức hút của dòng MPV VinFast Limo Green đến từ các thế mạnh như không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi hơn Xpander. Ngoài ra, hãng xe Việt còn áp dụng chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green, giúp người dùng gần như không tốn chi phí di chuyển.

VinFast Limo Green nhanh chóng tạo được doanh số cao trong phân khúc MPV (Ảnh: Đại lý VinFast).

Với những thế mạnh trên, VinFast Limo Green dự kiến sẽ tiếp tục áp đảo Mitsubishi Xpander trong năm 2026, đặc biệt khi mẫu xe này có phiên bản hướng tới khách hàng sử dụng xe cho mục đích cá nhân và gia đình.

Cũng theo số liệu được công bố bởi hãng xe Việt Nam, trong tháng đầu năm 2026, doanh số của dòng MPV Limo Green đạt 3.868 xe. Doanh số này còn lớn hơn tổng số những mẫu MPV ở bảng trên.

Như vậy, nếu tính chung tất cả các mẫu MPV đang bán tại thị trường trong nước, VinFast Limo Green là dòng xe có doanh số cao nhất.

Sự xuất hiện của Limo Green không chỉ làm cho phân khúc MPV phổ thông tại thị trường Việt Nam chật chội hơn, mà còn ảnh hưởng khá nhiều đến doanh số của các mẫu xe khác.

Limo Green được ra đời để nhắm đến nhóm khách hàng sử dụng làm xe dịch vụ. Đây cũng là nhóm khách hàng thường đưa các mẫu MPV vào danh sách ưu tiên lựa chọn.