Mitsubishi Xpander 2026 bản số sàn MT ra mắt khách Việt, giá 568 triệu đồng

Mitsubishi Xpander MT 2026 có giá bán 568 triệu đồng (Ảnh: Mitsubishi Việt Nam).

Sáng 5/3, Mitsubishi giới thiệu phiên bản Xpander MT 2026 tại thị trường Việt Nam với giá bán 568 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với bản cũ. Xe chuyển từ hình thức lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Thay đổi lớn nhất là Xpander MT 2026 được đồng bộ thiết kế mới của phiên bản số tự động AT Premium. Phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, với hai thanh mạ chrome tạo hình chữ X bản lớn. Cản trước tích hợp hai đèn sương mù. Cụm đèn pha halogen phía trước được thiết kế theo dạng T-Shape, kết hợp dải đèn định vị LED.

Mitsubishi Xpander MT 2026 tại Việt Nam (Ảnh: Thanh Duy).

Mâm xe hợp kim 16inch màu bạc đa chấu mới. Đèn hậu cũng được đổi sang thiết kế hình chữ T để đồng nhất với đèn pha. Xe chỉ có duy nhất tùy chọn màu trắng.

Bản mới sở hữu chiều dài 4.595mm, tăng 120mm so với bản cũ. Khoảng sáng gầm nâng từ 205mm lên 225mm tương tự bản AT Premium.

Nội thất của Xpander MT 2026 được nâng cấp một số trang bị như vô lăng, cụm đồng hồ... (Ảnh: Thanh Duy).

Nội thất cũng có một vài điểm mới, bao gồm cụm đồng hồ nâng cấp lên màn hình 7 inch. Vô lăng mới nhưng không tích hợp nút bấm. Hệ thống giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto có dây. Ghế ngồi bọc nỉ. Hàng ghế thứ hai được bổ sung đủ 3 tựa đầu và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để cốc.

Dưới nắp ca-pô vẫn là động cơ 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Các công nghệ an toàn ở mức tiêu chuẩn, với ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và 2 túi khí phía trước.

Hàng ghế thứ hai được bổ sung đủ 3 tựa đầu và bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để ly (Ảnh: Thanh Duy).

So với bản cao cấp AT Premium, bản MT mới thiếu camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC). Phiên bản MT được định vị hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải muốn tối ưu tính kinh tế.

Hiện nay, thị trường ô tô Việt Nam không còn nhiều lựa chọn MPV sử dụng hộp số sàn. Mitsubishi Xpander MT 2026 hiện chỉ cạnh tranh với Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng) và MG G50 1.5 MT COM (559 triệu đồng).