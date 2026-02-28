Cứ 5 xe bán ra tại châu Âu thì có 1 ô tô điện

Liên minh châu Âu đang có dấu hiệu nới lỏng lộ trình cấm động cơ đốt trong, nhưng điều đó không có nghĩa là làn sóng điện hóa đang chững lại.

Dù các nhà sản xuất ô tô vẫn được phép bán xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) sau năm 2035, có thể bản thân họ sẽ không còn nhu cầu làm vậy nếu tốc độ phổ cập xe điện tiếp tục duy trì như hiện nay.

Xe thuần điện đạt thị phần gần 20% tại châu Âu trong tháng 1 (Ảnh: Volkswagen).

Một khảo sát của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho thấy xe thuần điện chiếm 19,7% tổng lượng xe mới bán ra trong tháng vừa qua tại châu Âu.

Khái niệm “châu Âu” ở đây bao gồm toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU, cộng thêm Anh và 4 nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Dù chưa bao phủ toàn bộ lục địa, 32 thị trường này (trong tổng số 44 quốc gia) vẫn chiếm phần lớn doanh số ô tô trong khu vực.

Một năm trước tình hình như thế nào? Vào tháng 1/2025, xe không sử dụng động cơ đốt trong chiếm 16,7% tổng doanh số. Hiện nay, con số này đang tiến sát mốc 20%, trong bối cảnh nhiều mẫu xe điện giá rẻ sắp có mặt trên thị trường.

Xe thuần điện đã vượt doanh số của xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe diesel cộng lại. PHEV đạt thị phần 10,4% trong tháng 1, còn xe diesel tiếp tục suy giảm xuống chỉ còn 7,2%.

Xe hybrid (không sạc ngoài) vẫn là lựa chọn phổ biến nhất tại châu Âu với thị phần tăng lên 38,5%, trong khi xe chạy xăng thuần túy giảm còn 22,5%.

Trang Automotive News Europe dẫn lại dữ liệu sơ bộ từ hãng nghiên cứu thị trường Dataforce cho thấy Volkswagen vẫn giữ vững ngôi vị số 1 về doanh số xe điện tại châu Âu. Cụ thể, hãng xe Đức ghi nhận 17.230 xe điện đăng ký mới trong tháng 1; trong đó ID.3 dẫn đầu với 5.417 xe. ID.4 và ID.7 gần như ngang nhau ở vị trí tiếp theo, lần lượt đạt 4.829 xe (bản crossover) và 4.663 xe (bản sedan/wagon).

Renault xếp thứ hai với 14.447 xe; trong đó, khoảng một nửa doanh số đến từ mẫu 5 E-Tech với 7.149 xe đăng ký mới. Thương hiệu Skoda thuộc Tập đoàn VW bám sát phía sau với 14.022 xe, giành vị trí thứ ba. Mẫu crossover Elroq đóng vai trò chủ lực với 8.426 xe.

Nếu xe điện tiếp tục mở rộng thị phần tại châu Âu, các hãng xe sẽ bớt áp lực hơn trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiêu chuẩn Euro 7 sắp được áp dụng, động cơ đốt trong sẽ cần được nâng cấp đáng kể để giảm lượng CO₂.

Bên cạnh đó, mốc năm 2030 không còn xa, và thập kỷ mới sẽ mang đến thêm nhiều nghĩa vụ cho các nhà sản xuất ô tô. Họ phải cắt giảm 55% lượng khí thải toàn bộ danh mục xe so với mức năm 2021. Đến năm 2035, EU yêu cầu mức cắt giảm CO₂ lên tới 90% so với năm 2021.

Với các chính sách hỗ trợ từ chính phủ và sự xuất hiện của những mẫu xe điện giá rẻ hơn trong tương lai, châu Âu đang có cơ hội thực sự để giảm phát thải trong đội xe mới. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn dài, bởi xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn chiếm tới 80% tổng doanh số trong tháng vừa qua.