CEO Volvo cho rằng xe điện sẽ rẻ hơn xe xăng trong 5 năm tới

Theo ông Håkan Samuelssone - CEO của Volvo, khoảng cách về giá giữa xe điện và xe xăng đang thu hẹp nhanh hơn dự đoán. “Trong 5 năm tới, một chiếc xe điện sẽ có giá thấp hơn xe chạy động cơ đốt trong”, CEO của Volvo chia sẻ với trang The Drive.

Đây được đánh giá là một dự đoán táo bạo, khi mà xe điện có giá bán ban đầu cao hơn so với xe động cơ đốt trong cùng loại trên thị trường.

Theo số liệu nghiên cứu gần đây, giá xe điện ở các phân khúc vẫn cao hơn xe động cơ đốt trong, ngay cả khi xe điện tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp hơn.

Ông Håkan Samuelssone trở thành CEO của Volvo từ ngày 31/3/2025 (Ảnh: TT News Agency/Reuters).

Cũng theo ông Håkan Samuelssone, quá trình sản xuất được tối ưu và chi phí pin giảm sẽ giúp khoảng cách về giá giữa xe xăng và xe điện thay đổi.

Vị CEO của hãng xe Thuỵ Điển cho biết, không giống như những hãng xe truyền thống vẫn ghi nhận khoản lỗ liên quan đến xe điện, danh mục xe điện của Volvo đã phát sinh lợi nhuận.

“Biên lợi nhuận của xe điện Volvo thấp hơn xe xăng, nhưng vẫn dương”, CEO cho biết. Ông cũng nhấn mạnh việc Volvo không chấp nhận lỗ để bán xe điện, chiếm thị phần. Nếu không bán xe điện, Volvo sẽ có doanh số thấp hơn và lợi nhuận tổng thể cũng thấp hơn.

Volvo từng tuyên bố sẽ trở thành hãng xe thuần điện vào năm 2030, nhưng gần đây Volvo không còn quá cứng nhắc với mục tiêu này.

Thay vào đó, hãng sẽ tiếp tục bán xe động cơ đốt trong có sự hỗ trợ của mô-tơ điện, cùng với các dòng xe thuần điện. Đây là sự chuyển dịch thực tế của thị trường còn đang trong giai đoạn chuyển đổi.

Thực tế thị trường, phát triển cơ sở hạ tầng, giá bán cho xe điện là những vấn đề khiến một số nhà sản xuất ô tô phải điều chỉnh lại thời gian dừng bán hoàn toàn các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Volvo chính thức tham gia vào cuộc đua xe điện tại thị trường Việt Nam vào năm 2024 khi trình làng mẫu crossover lai coupe EC40. Với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.873 x 1.591 (mm), xe dùng chung nền tảng CMA với XC40 và Lynk & Co 01.

Dòng xe chạy điện Volvo EC40 tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Volvo).

EC40 được xếp vào phân khúc CUV cỡ C, chiều dài cơ sở 2.702mm nhỉnh hơn CX-5, CR-V. Khoảng sáng gầm là 171mm. Đây là một trong những mẫu xe sang thuần điện có giá bán dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam.