Toyota giữ vững vị trí số 1 toàn cầu dù chậm làm xe điện

Trong năm 2025, Toyota tiếp tục củng cố vị thế là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp, với tổng cộng 11,32 triệu xe bán ra, bao gồm cả các thương hiệu Lexus, Hino và Daihatsu.

Ngay cả khi không tính Hino và Daihatsu, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng đạt doanh số kỷ lục 10,5 triệu xe trong năm 2025, tăng 3,7% so với năm trước đó.

Đứng thứ hai với khoảng cách khá xa là Volkswagen, ghi nhận doanh số giảm 0,5% xuống còn 8,98 triệu xe.

Các mẫu xe điện hóa hiện chiếm gần 50% tổng doanh số toàn cầu của Toyota nhưng xe thuần điện chỉ đóng góp một phần rất nhỏ (Ảnh: Toyota).

Điểm đáng chú ý là Toyota đạt được thành tích này bất chấp những bất ổn do chính sách thuế của Mỹ và áp lực thương mại toàn cầu gia tăng.

Dù Nhật Bản tránh được các biện pháp trừng phạt thương mại khắt khe hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, nước này vẫn phải đối mặt với mức thuế tăng mạnh. Mỹ đã nâng thuế đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu từ Nhật từ 2,5% lên 15%, buộc các hãng xe như Toyota phải điều chỉnh chiến lược sản xuất nhằm giảm thiểu tác động.

So với doanh số 10,16 triệu xe của năm 2024, đây là bước tăng trưởng đáng kể, trong bối cảnh cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc ngày càng gay gắt và Toyota vẫn tương đối thận trọng trong việc mở rộng xe thuần điện.

Châu Á tiếp tục là thị trường then chốt của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, với doanh số đạt 3,285 triệu xe, tăng 2,2% so với năm 2024. Tại Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới, doanh số tăng nhẹ 0,2%, đạt 1,78 triệu xe.

Thị trường Bắc Mỹ là điểm sáng khác. Doanh số tại đây của Toyota đã tăng 7,3% lên 2,929 triệu xe, so với 2,729 triệu xe năm 2024.

Tại châu Âu, Toyota bán 1,182 triệu xe, tăng 1,4%; trong khi doanh số ở khu vực Mỹ Latin giảm 3,2% xuống còn 472.049 xe.

Từ nhiều năm nay, Toyota vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược đa dạng về mặt công nghệ, thay vì đặt cược vào xe thuần điện như nhiều hãng khác. Ở lĩnh vực xe điện hóa, Toyota ưu tiên làm xe hybrid thường và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Hướng tiếp cận thận trọng này giúp nhà sản xuất ô tô Nhật Bản duy trì lợi nhuận và sự ổn định. Tuy nhiên, khi xu hướng điện hóa toàn cầu ngày càng rõ ràng, Toyota có thể buộc phải đẩy nhanh tốc độ mở rộng danh mục xe điện để đảm bảo doanh số.

Các mẫu xe điện hóa hiện chiếm gần 50% tổng doanh số toàn cầu của Toyota. Cụ thể trong năm 2025, hãng đã bán 4,994 triệu xe điện hóa, tăng 10,2% so với năm 2024.

Trong đó, xe hybrid truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 4,433 triệu chiếc, tăng 7%. Dòng xe mild-hybrid tăng mạnh 86,8%, đạt 177.172 xe. Doanh số hybrid sạc ngoài (PHEV) cũng tăng 19,5%, lên 183.845 xe.

Xe thuần điện (BEV) ghi nhận đà tăng trưởng 42,4%, từ 139.892 lên 199.137 xe, đóng góp khá khiêm tốn vào bức tranh tổng thể.

Trong khi đó, doanh số các mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hydro của Toyota tiếp tục lao dốc, giảm 29,3%, chỉ còn 1.257 xe bán ra trong năm 2025.

Bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn cầu năm 2025 (Đơn vị: chiếc).

Ngoài sự vững vàng của Toyota ở vị trí số 1, điểm đáng chú ý nữa trong bức tranh doanh số toàn cầu năm 2025 là Ford đã tụt lại phía sau BYD - một thương hiệu Trung Quốc. Khó có thể tưởng tượng ra kịch bản này cách đây chỉ vài năm.

Tốc độ tăng trưởng của BYD đã phần nào chậm lại trong năm 2025, nhưng hãng vẫn ghi nhận doanh số kỷ lục - 4,6 triệu xe, tăng 7,7% so với năm trước đó, vươn lên đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn cầu, đẩy Ford xuống đứng thứ 7.

Dù Ford ghi nhận tăng trưởng tại thị trường Mỹ, hãng vẫn tiếp tục đánh mất thị phần ở châu Âu và đặc biệt là Trung Quốc. Các nhà sản xuất nội địa như BYD, Xiaomi và Geely đang từng bước mở rộng thị phần nhờ các mẫu xe điện có giá cạnh tranh và tập trung mạnh vào công nghệ.

Trong khi đó, Ford vẫn đang xoay xở với quá trình chuyển đổi điện hóa đầy phức tạp, ghi nhận khoản chi phí tái cấu trúc lên tới 19,5 tỷ USD khi điều chỉnh chiến lược.