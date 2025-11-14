Công nghệ hybrid đã "cứu nguy" cho Hyundai Palisade như thế nào?

Hyundai Palisade thế hệ mới có thể trông sang trọng hơn, nhưng có một điểm thụt lùi là khả năng tăng tốc. Trọng lượng tăng thêm đã làm ảnh hưởng đến khả năng bứt tốc của xe, dù phần lớn khách hàng tiềm năng của Palisade vốn không quá quan tâm đến tốc độ xuất phát của chiếc SUV gia đình này.

Tuy nhiên, thử nghiệm của trang Car and Driver cho thấy Palisade 2026 với trang bị động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, công suất 287 mã lực, thực sự yếu thế hơn bản tiền nhiệm.

Mẫu Palisade XRT Pro AWD mới nặng hơn 167kg so với bản cũ, đồng thời mất 4 mã lực và 2Nm mô-men xoắn (Ảnh: Hyundai).

Cuộc thử nghiệm gần đây của Car and Driver ghi nhận Palisade XRT Pro AWD có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 8,1 giây, trong khi bản cũ chỉ mất 6,4 giây.

Việc tăng tốc 0-70 mph (0-113 km/h) của Palisade mới mất 10,4 giây, chậm hơn 2 giây so với bản cũ; còn bài thử 5-60 mph (8-96 km/h) cũng cho kết quả 8,4 giây, thể hiện độ trễ rõ rệt.

Khả năng tăng tốc trong dải tốc độ trung bình cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, Palisade 2026 cần 4 giây để tăng tốc 30-50 dặm/h (48-80 km/h) và cần 5,8 giây để tăng tốc 50-70 dặm/h (80-113 km/h), trong khi bản cũ cần lần lượt 3,2 giây và 4,3 giây.

Trong khi đó, với quãng 1/4 dặm (400m), Palisade giờ đây mất 16,1 giây, chậm hơn 1,3 giây so với trước.

Động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên của Palisade mới cho 287 mã lực và mô-men xoắn 352Nm, thấp hơn bản cũ lần lượt 4 mã lực và 2Nm.

Nếu cần tăng tốc tốt hơn, người dùng nên chọn bản hybrid mới của Palisade. Hệ truyền động này kết hợp động cơ I4 tăng áp 2.5L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 459Nm. Nhờ đó, Palisade Hybrid chỉ cần 6,6 giây để đạt 96km/h - con số đủ để “cứu vãn danh dự” cho mẫu SUV đầu bảng của Hyundai.