Tesla bị kiện vì tay nắm cửa khiến nạn nhân “chết oan” trong chiếc xe cháy

Tesla vốn đang bị Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra sau khi nhiều chủ xe phản ánh rằng tay nắm cửa điện có thể không hoạt động, dẫn tới việc không thể ra vào xe. Trong bối cảnh đó, cha mẹ của hai thanh thiếu niên thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bán tải điện Cybertruck hồi tháng 11 năm ngoái đã khởi kiện công ty, cáo buộc lỗi thiết kế tay nắm cửa đã khiến các nạn nhân bị nhốt trong xe chờ chết.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 27/11 tại thành phố Piedmont, bang California. Chiếc Cybertruck chở 4 thanh thiếu niên đã lao vào một bức tường bê tông, rồi bị kẹt giữa tường và một gốc cây lớn. Ít phút sau, chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến 3 trong 4 người thiệt mạng, tất cả đều là học sinh trung học.

Người bên trong xe không thể mở cửa để thoát ra khỏi chiếc Tesla Cybertruck đang bốc cháy nên đã thiệt mạng (Ảnh chụp màn hình).

Carl và Noelle Tsukahara - cha mẹ của cô gái Krysta Tsukahara (18 tuổi) - gần đây đã bổ sung Tesla vào vụ kiện trước đó đối với tài xế 19 tuổi Soren Dixon và chủ sở hữu chiếc xe. Cha mẹ của Jack Nelson (20 tuổi), một nạn nhân khác, cũng đã nộp đơn kiện riêng đối với Tesla.

Theo nội dung đơn kiện, tay nắm cửa của xe Cybertruck hoạt động dựa trên hệ thống điện 12V. Khi xe mất điện sau va chạm, cơ chế mở cửa điện tử sẽ ngừng hoạt động. Mặc dù Tesla có trang bị cần mở cửa thủ công ở cả hàng ghế trước và sau, chúng rất khó tìm thấy, đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai, khi mà dây kéo mở cửa thủ công được giấu dưới một tấm cao su ở đáy hộc cửa.

Dây kéo để mở cửa thủ công được "giấu" quá kín (Ảnh: Tesla).

Đơn kiện của gia đình Tsukahara cho biết con gái họ đã sống sót sau cú va chạm và còn tỉnh táo, nhưng không thể thoát khỏi hàng ghế sau của xe. Cô tử vong do ngạt khói và bỏng. Gia đình khẳng định Tesla đã biết về vấn đề an toàn của tay nắm cửa điện từ lâu nhưng không khắc phục.

Một luật sư của gia đình Nelson chia sẻ với tờ San Francisco Chronicle: “Lẽ ra các nhà thiết kế xe phải tính đến những tình huống như vậy. Đây là cái chết có thể ngăn chặn được nếu hệ thống cửa hoạt động bình thường, vì nạn nhân đã có thể tự thoát ra hoặc được cứu”.

Đơn kiện cho rằng cơ chế mở cửa ẩn đã khiến việc thoát ra sau va chạm trở nên bất khả thi (Ảnh: Business Insider).

Cả hai gia đình đều yêu cầu Tesla bồi thường thiệt hại ở mức có tính trừng phạt, nhưng chưa nêu rõ số tiền. Luật sư của gia đình Tsukahara khẳng định ông có cơ sở pháp lý rất vững chắc chống lại hãng xe điện.

“Họ sẽ tìm cách đổ lỗi cho Dixon hay bất kỳ ai khác, nhưng chiếc xe này hoàn toàn không được phép trở thành "nấm mồ" giam giữ con gái thân chủ tôi. Đây là cách để chúng tôi buộc kẻ gây ra sai phạm phải chịu trách nhiệm và chấn chỉnh hành vi nguy hiểm”, ông nói.