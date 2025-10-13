Ô tô điện Xiaomi bốc cháy sau va chạm, nỗ lực cứu người bất thành

Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe bốc cháy sau khi đâm vào dải phân cách. Sự cố xảy ra vào khoảng 3h16 ngày 13/10, làm dấy lên những câu hỏi về độ an toàn của xe và quy trình cứu hộ khẩn cấp.

Hình ảnh hiện trường được ghi lại lúc 4h04 (Ảnh: 163).

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi nhiều tài xế đi ngang qua lập tức dừng xe để giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực phá cửa kính bằng khuỷu tay và đế giày đều thất bại, kính không vỡ. Sau đó, một người đã dùng bình cứu hỏa phun về phía ghế lái, nhưng ngọn lửa lan nhanh và sức nóng dữ dội khiến họ không thể đến gần.

Một số cư dân mạng phán đoán cửa xe có thể đã bị khóa, gây cản trở nỗ lực cứu người. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận chính thức. Trong các đoạn video được chia sẻ, chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội, nhiều người tìm cách mở cửa nhưng bất lực.

Người qua đường cố gắng phá cửa kính để cứu người bên trong nhưng không thành công (Video: Quhua/Douyin).

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền thành phố Thành Đô và Xiaomi Auto vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Nguyên nhân cụ thể và diễn biến chi tiết của tai nạn đang được điều tra.

Hình ảnh nỗ lực cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi diễn ra sự việc, giá cổ phiếu Xiaomi đã giảm 6,5%.

Các video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dường như có một hoặc nhiều người bị mắc kẹt bên trong xe, khiến người đi đường cố gắng phá cửa để cứu. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến xe Xiaomi. Hồi cuối tháng 3, một chiếc Xiaomi SU7 gặp nạn trên đường cao tốc khiến ba nữ sinh đại học thiệt mạng.

Hiện tại, tiêu chuẩn an toàn mới nhất của Trung Quốc liên quan đến tay nắm cửa ô tô đang được lấy ý kiến công khai và sẽ sớm được ban hành.