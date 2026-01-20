Chịu chi lắp sạc nhanh, “nhà trọ công nghệ” đón khách nườm nượp

Gần 8h, như thường lệ, anh Tuấn (42 tuổi) kiểm tra lại pin chiếc xe điện được cắm sạc qua đêm tại "nhà trọ công nghệ" chuẩn cho một ngày làm việc mới.

1 tháng trở lại đây, anh Tuấn trở thành cư dân của nhà trọ tích hợp trạm sạc xe điện này để tiện cho công việc lái xe ôm công nghệ.

"Tôi có nhà ở ngoại thành Hà Nội nhưng vì chạy xe cường độ cao nên quyết định thuê trọ tại đây. Trung bình mỗi tuần sẽ tranh thủ về nhà 1-2 lần", anh Tuấn chia sẻ.

Cũng như nhiều mô hình nhà trọ công nghệ đang nở rộ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM khác, nơi ở của anh Tuấn ngoài lưu trú còn cung cấp dịch vụ sạc xe cho cả khách thuê trọ lẫn khách vãng lai.

Chủ khu trọ cho biết, quyết định phát triển mô hình nhà trọ công nghệ khi nhận thấy nhu cầu rất cao của giới xe ôm công nghệ. Anh cũng đã đầu tư khoảng 20 bộ sạc nhanh để cung cấp dịch vụ cho các tài xế công nghệ.

Mỗi lần sạc xe, tài xế sẽ thanh toán từ 20.000 - 30.000 đồng tùy theo công suất sạc.

Chủ khu trọ còn xây dựng 1 phòng nghỉ cộng đồng rộng khoảng 30m2 cho các tài xế đến sạc nghỉ trưa miễn phí.

Với khách thuê trọ theo tháng như anh Tuấn, tiền lưu trú khoảng 1,5 triệu đồng/người và được miễn phí sạc pin.

"Mỗi sáng tôi bắt đầu chạy từ 8h, đến 13h lại quay về trọ để sạc xe và nghỉ ngơi. Đến khoảng 15h tôi tiếp tục cuốc chiều. Sau khi trở về trọ ăn tối, sạc xe tôi lại chạy tiếp đến 1h hôm sau", anh Tuấn chia sẻ.

Kết thúc chuyến xe cuối cùng của buổi sáng lúc 12h, Đào Hoàng Hải trở về địa điểm quen thuộc này để sạc pin và tranh thủ nghỉ ngơi.

"Mỗi ngày tôi chạy khoảng 150km. Trung bình buổi trưa sạc 1 lần, buổi tối sạc 1 lần. Nhà tôi cũng ở gần đây nhưng lại không có bộ sạc nhanh nên sạc ở đây tối ưu hơn", Hải chia sẻ.

Theo các tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ, thời gian sạc pin tùy theo công suất sẽ kéo dài 1.5 - 3 tiếng. Tranh thủ thời gian này, các tài xế có thể ăn trưa, trà đá trò chuyện với các động nghiệp hoặc chợp mắt ở phòng cộng đồng.

Khu trọ cũng được bố trí các bình chữa cháy phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện dùng nguồn 3 pha chịu tải lớn, mỗi ổ sạc được bố trí aptomat riêng để kiểm soát rủi ro. Khu vực đặt xe được tách riêng với không gian ngủ nghỉ.

Một điểm cộng khác, theo các tài xế là luôn có người trông coi 24/24. Khi xe đầy pin, nhân viên rút phích cắm ngay nên tránh được tình trạng om sạc gây quá nhiệt.

"Nhà tôi ở Bắc Thăng Long, trước đây chạy được nửa buổi lại phải vòng về trên dưới 10km để sạc pin. Từ khi có mô hình này tôi thấy khá tiện lợi, giảm được thời gian chết rất nhiều, mà chi phí sạc cũng không đáng bao nhiêu", Trần Bá Ngọc, 27 tuổi chia sẻ.

Nằm khuất trong các ngõ nhỏ, những trạm sạc tư nhân kiêm chỗ nghỉ trọ đang âm thầm trở thành điểm tựa quen thuộc của nhiều tài xế xe điện tại Hà Nội. Ngoài việc sạc pin cho phương tiện, nơi đây còn giúp họ có thêm vài giờ chợp mắt, lấy lại sức giữa guồng quay mưu sinh kéo dài suốt ngày đêm.

Trong lộ trình thúc đẩy giao thông xanh tại Hà Nội và TPHCM, xe điện được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải và áp lực môi trường đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh chính sách khuyến khích phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thực tiễn cho thấy hạ tầng sạc vẫn là mắt xích then chốt quyết định khả năng lan tỏa của xu hướng này.