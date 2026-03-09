Pin sạc dự phòng khiến chiếc xe điện BYD bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Một chiếc sedan điện BYD Seal màu bạc đã bốc cháy trên đường Tuen Mun tại Hong Kong (Trung Quốc), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng gần nút giao Tsing Tin vào ngày 3/3.

Đám cháy bắt đầu vào khoảng 14h01, khi chiếc xe đang di chuyển theo hướng Hung Shui Kiu. Lực lượng cứu hộ có mặt chỉ sau vài phút, và ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào 14h19. Nữ tài xế đã kịp rời khỏi xe an toàn trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Chiếc BYD Seal bốc cháy gần nút giao Tsing Tin tại Hong Kong (Ảnh: BYD).

Cuộc điều tra kỹ thuật được tiến hành tại trung tâm dịch vụ của BYD xác nhận rằng vụ cháy không xuất phát từ bất kỳ lỗi cơ khí hay điện nào của chiếc xe. Thay vào đó, ngọn lửa bắt nguồn từ cục pin sạc dự phòng đặt trên ghế phụ, thiết bị này bị chập mạch hoặc xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.

BYD đã ra thông báo chính thức cho biết hệ thống điện cao áp của xe không liên quan đến quá trình phát sinh cháy ban đầu, dù phần cấu trúc phía trên của khoang lái bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cục sạc dự phòng được phát hiện nằm trên ghế phụ (Ảnh: BYD).

Kết quả kiểm tra cho thấy bộ pin và khung gầm tích hợp vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù nhiệt độ trong cabin đủ cao để làm chảy nhựa nội thất và kính, không xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt ở bộ pin của xe.

Nguyên nhân là do bộ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) có ngưỡng phản ứng nhiệt rất cao, thường trên 500°C, trong khi pin NMC (Nickel Manganese Cobalt) truyền thống chỉ khoảng 200°C. Cấu trúc nhôm dạng tổ ong của bộ pin cũng đóng vai trò như một lớp cách nhiệt, ngăn đám cháy bên ngoài cabin lan vào khoang chứa pin.

Khoang nội thất của chiếc BYD Seal bị hư hại nặng sau vụ cháy do pin sạc dự phòng (Ảnh: BYD).

BYD Seal được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0, sử dụng công nghệ Cell-to-Body (CTB); trong đó, bộ pin được tích hợp như một phần cấu trúc của khung xe.

Bộ pin có thiết kế dạng “ sandwich” (bánh kẹp), với các tấm nhôm cường lực đóng vai trò như lớp bảo vệ cho các cell pin bên trong.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống eCall có thể tự động gọi dịch vụ khẩn cấp khi phát hiện va chạm nghiêm trọng.

Kiểm tra cho thấy khoang pin của xe không bị lửa cháy lan vào (Ảnh: BYD).

Tại thị trường Hong Kong, BYD Seal cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3. Cả hai mẫu xe đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP, nhưng sử dụng các giải pháp kỹ thuật khác nhau.

BYD Seal sử dụng pin Blade LFP, được quảng bá với trọng tâm là độ ổn định nhiệt cao, trong khi Tesla sử dụng kết hợp pin LFP và pin NMC giàu niken tùy từng phiên bản.

BYD Seal có lợi thế về giá tại Hong Kong, khởi điểm khoảng 30.000 USD sau ưu đãi, trong khi Tesla Model 3 có giá từ khoảng 34.500 USD.