VinFast rục rịch làm mô tô điện, dự kiến có sản phẩm mạnh ngang xe 1.000cc

Theo nguồn tin của phóng viên báo Dân trí, VinFast lên kế hoạch ra mắt mô tô điện trong năm 2026. Xe có thể được trang bị động cơ điện công suất 50.000W, cho sức mạnh ngang các mẫu mô tô phân khối lớn sử dụng động cơ đốt trong dung tích 600-1.000cc.

Dự kiến, dòng xe này của VinFast sẽ được giới hạn vận tốc tối đa ở mức 130km/h nhằm đảm bảo an toàn, tương tự thông số kỹ thuật của các mẫu mô tô điện khác.

Hình ảnh thiết kế mô tô điện được tạo dựng bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) (Đình Nam).

Mô tô điện là hướng đi mới của các hãng xe tại Việt Nam. Mới đây, Honda đã đem về mẫu mô tô điện WN7 hay Outlier Concept để trưng bày. Theo hãng xe Nhật, mẫu WN7 mạnh ngang các mẫu mô tô chạy xăng 600cc nhờ mô-tơ điện công suất 18.000W, tạo ra 67 mã lực và 100Nm, cho tốc độ tối đa 129km/h.

Honda WN7 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giây. Bộ pin đi kèm có dung lượng 9,3kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 140km/lần sạc đầy (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế các dòng mô tô điện của VinFast vẫn là ẩn số. Nhìn vào xu hướng trên thế giới, có khả năng hãng xe Việt sẽ lựa chọn phong cách naked-bike với ghi-đông dạng ngang được đặt cao, bộ pin dung lượng lớn sẽ được đặt ở vị trí gắn động cơ trên các mẫu mô tô phân khối lớn chạy xăng.

Theo một số người am hiểu trong lĩnh vực xe phân khối lớn, mô tô điện của VinFast có thể được trang bị hệ thống giảm xóc phía trước dạng hành trình ngược, đi kèm phanh đĩa đôi phía trước. Thiết lập này sẽ giúp cân bằng khả năng vận hành và đảm bảo tính an toàn, nếu xe có sức mạnh ngang 1.000cc.

Dù vậy, một mẫu mô tô điện hấp dẫn không chỉ quan trọng ở động cơ điện và cục pin. Đó là cảm xúc ở những lần tăng ga thoát cua, là sự tự tin khi đè xe ở vận tốc cao và khoái cảm khi lượng Adrenaline tăng cao, hòa quyện cùng “nhịp đập” của tốc độ.

Những giá trị mang tính cảm xúc này được tạo dựng từ nhiều yếu tố kỹ thuật được các hãng xe nghiên cứu kỹ, từ trọng tâm điều khiển cho đến góc tới, góc mở rộng của cổ xe, góc đặt hệ thống giảm xóc… Do là lần đầu tiên tiếp xúc tới lĩnh vực mô tô, các chuyên gia cho rằng đây là một thách thức lớn với VinFast.

Tuy nhiên, hãng xe Việt lại có lợi thế lớn khi sở hữu vị thế dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam, đó là hạ tầng trạm sạc độc quyền với cổng sạc chuẩn CCS2 được phát triển gần như phủ khắp toàn quốc. Với một mẫu mô tô điện, tính năng sạc nhanh là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Hiện tại, Nuen Moto đang là thương hiệu mô tô điện duy nhất mở bán tại Việt Nam, với dòng sản phẩm đầu tiên là mẫu N1-S, có giá khởi điểm từ 170 triệu đồng. Với việc lắp ráp nội địa, mô tô điện VinFast hứa hẹn sẽ có giá bán cạnh tranh tương tự, theo nhận định của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, Nuen N1-S đang trễ hẹn với những khách hàng đầu tiên. Một người đặt cọc xe cho biết lịch bàn giao bị rời sang tháng 8.

Nuen N1-S được trang bị động cơ điện có công suất 24.000W, sản sinh 32 mã lực, cho tốc độ tối đa 130km/h và di chuyển tối đa 245km/lần sạc đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, cho khả năng sạc 0-80% pin trong 40 phút (Ảnh: Nuen Moto).

Ngoài mô tô điện, nguồn tin cho biết VinFast dự kiến giới thiệu hai xe máy điện mới trong năm 2026, đều được trang bị động cơ điện công suất tối đa 4.500W, vận tốc tối đa 100km/h. Trong đó, một sản phẩm sẽ có kiểu dáng xe tay ga truyền thống dòng còn lại được thiết kế kiểu xe đường trường (maxi scooter).