Chiếc xe điện Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng sau vụ nổ tên lửa đạn đạo

Một vụ nổ tên lửa đạn đạo đã xảy ra tại Jerusalem (Israel) vào ngày 1/3 và một chiếc BYD Atto 3 được tìm thấy ở ngay rìa một hố nổ lớn trong tình trạng móp méo thân xe, nhưng kết cấu khoang cabin vẫn nguyên vẹn và hệ thống pin điện áp cao không có dấu hiệu cháy hoặc xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.

Chiếc BYD Atto 3 nằm bên rìa một hố nổ lớn (Ảnh: Zaker).

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương (Magen David Adom) xác nhận rằng có 5 người trong xe vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Tài xế bị thương ở mức độ trung bình, trong khi 4 người còn lại chỉ bị thương nhẹ hoặc bị sốc.

Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy đèn cảnh báo nguy hiểm của xe vẫn hoạt động sau vụ nổ, cho thấy hệ thống điện áp thấp vẫn hoạt động dù chịu tác động từ sóng xung kích rất mạnh.

Vụ việc này được xem như một minh chứng thực tế cho độ an toàn của Atto 3 trong điều kiện cực đoan.

Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng chiếc xe không trúng trực tiếp tên lửa, vì không có phương tiện dân dụng nào chịu được sức công phá như vậy. Dù vậy, chiếc xe đã phải chịu sự tác động tổng hợp của sóng xung kích áp suất cao, các mảnh văng và bức xạ nhiệt mạnh.

Kết cấu khoang cabin của chiếc Atto 3 vẫn nguyên vẹn, chỉ móp méo phần vỏ (Ảnh: Zaker).

Hình ảnh cho thấy các cột A, B và C của xe không bị sập. Khung thép cường lực chiếm 85% cấu trúc thân xe được cho là đã giúp phân tán năng lượng từ vụ nổ.

Đáng chú ý, tay nắm cửa và khóa cơ khí vẫn hoạt động bình thường, nên lực lượng cứu hộ có thể đưa toàn bộ người trong xe ra ngoài mà không cần thiết bị cắt phá chuyên dụng.

Bộ pin LFP tích hợp trong nền tảng khung gầm e-Platform 3.0 không bốc cháy, không phát khói dù chiếc xe bị trượt một phần xuống hố nổ sâu vài mét.

Trước đó, vào tháng 6/2025, tình huống tương tự từng xảy ra khi một chiếc Xpeng G6 bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng tại Israel nhưng không phát nổ, theo trang Zaker.

Chiếc Xpeng G6 bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng tại Israel vào tháng 6/2025 (Ảnh: Zaker).

Mẫu Atto 3 đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP và ANCAP, với 91% điểm số về bảo vệ người lớn.

Tại thị trường Israel, Atto 3 là mẫu xe điện bán chạy nhất trong năm 2024 và 2025. Sự việc trên được cho là sẽ củng cố danh tiếng về độ bền sản phẩm. Tuy nhiên, mẫu xe này đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn, khi Leapmotor B10 - đối thủ cũng đến từ Trung Quốc - có giá bán 150.000 NIS (41.250 USD), thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm 170.000 NIS (46.750 USD) của Atto 3.