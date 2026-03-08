Mercedes-Benz S-Class giảm kỷ lục gần 1,3 tỷ đồng tại đại lý

Mercedes-Benz S-Class đang được ưu đãi kỷ lục tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Cụ thể, phiên bản S 450 4Matic giảm 1,262 tỷ đồng xuống 3,777 tỷ đồng. Phiên bản S 450 4Matic Luxury giảm 1,271 tỷ đồng xuống còn 4,288 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, lượng xe hưởng ưu đãi lần này không nhiều, chỉ có tùy chọn màu sơn đen và xanh.

Đây là mức giảm sâu nhất của S-Class tại Việt Nam từ trước đến nay. Giữa năm 2025, mức giảm chỉ khoảng 500-600 triệu đồng, sau đó tăng dần lên gần 1,3 tỷ đồng như hiện nay.

Mức giảm kỷ lục giúp S-Class dễ tiếp cận hơn đáng kể so với nhóm đối thủ cùng phân khúc sedan cỡ lớn hạng sang, như BMW 7-Series (giá 4,499-5,849 tỷ đồng), Audi A8 L (5,399 tỷ đồng) và Lexus LS (8,03 tỷ đồng).

S-Class là mẫu sedan đầu bảng của Mercedes-Benz (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Nếu xét riêng dải sản phẩm của Mercedes-Benz, phiên bản S 450 4Matic hiện chỉ chênh 568 triệu đồng so với E-Class phiên bản cao cấp nhất. Định vị trên S 450 4Matic và S 450 4Matic Luxury là hai phiên bản siêu sang S 450 Maybach và S 680 Maybach.

Mercedes-Benz S-Class bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan. Là mẫu sedan đầu bảng của hãng xe sang nước Đức, S-Class được trang bị nhiều công nghệ, tiện nghi tân tiến, điển hình như cụm đèn pha thông minh Multibeam LED, đèn hậu LED hay tay nắm cửa dạng ẩn.

Hàng ghế sau "First-Class" trên Mercedes-Benz S-Class (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.300 x 1.940 x 1.503 mm, chiều dài cơ sở 3.216mm.

Bên trong khoang cabin có hệ thống hiển thị thông tin kính lái (HUD), ghế bọc da Nappa, 15 loa Burmester 3D, hai màn hình 11,6 inch dành cho hàng ghế sau, màn hình trung tâm OLED 12,8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây,...

Cả hai bản dùng chung động cơ 3.0 I6 EQ Boost, sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic. Mẫu xe này hướng đến tập khách hàng doanh nhân thành đạt có nhu cầu hưởng thụ tiện nghi và thoải mái ở hàng ghế sau.