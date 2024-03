Trang bị an toàn gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát lực kéo (TCS), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn (LKA), Kiểm soát hành trình biến thiên với Stop & Go, 7 túi khí, camera 360, cảm biến đỗ xe trước sau... (Ảnh: Gia An).