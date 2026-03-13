Chạy ở chế độ tự lái, chiếc Tesla suýt "cảm tử" ngáng đường tàu

Video này được một người dùng tên Laushi Liu chia sẻ lần đầu trên mạng xã hội Threads, cho thấy chiếc xe ở chế độ tự lái với tốc độ khoảng 32km/h tiến gần đến thanh chắn đường sắt đang hạ xuống. Thay vì dừng lại, chiếc xe đã lao thẳng qua rào chắn đầu tiên.

Khi đó, người lái có vẻ nhận ra nguy hiểm, nhưng việc đạp phanh muộn khiến chiếc xe dừng lại ngay trên đường ray.

May mắn là sau đó tài xế đã kịp nhấn ga, đưa chiếc xe vượt qua rào chắn thứ hai và băng qua đường ray an toàn trước khi tàu đến.

Video được đăng tải vào ngày 8/3, với chú thích của người dùng: “Hệ thống FSD của Tesla suýt giết chết tôi hôm nay” (Video: Laushi Liu).

Bài đăng sau đó đã bị xóa, khiến việc xác minh chi tiết về chiếc xe trở nên khó khăn, bao gồm cả phần cứng hoặc chính xác phiên bản phần mềm đang chạy vào thời điểm đó.

Sự cố này là một ví dụ không mấy tích cực cho một hệ thống được gọi là “Tự lái hoàn toàn”. Phương pháp sử dụng camera của Tesla được cho là phụ thuộc vào hình ảnh để nhận diện tình huống và đưa ra phản ứng phù hợp.

Trong trường hợp này, hệ thống dường như đã bỏ sót những tín hiệu rất rõ ràng: đèn nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm và rào chắn vật lý.

Trên thực tế, FSD hiện được phân loại là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2, tức là người lái vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát đường và có hành động can thiệp khi cần thiết.

Trong video, tài xế đã đạp phanh, nhưng chỉ sau khi xe đâm vào rào chắn thứ nhất. Cũng chưa rõ liệu người lái có chủ động nhấn ga hay có yếu tố nào khác đóng vai trò trong vụ việc.

Nếu không có thêm thông tin, và bài đăng gốc đã bị xóa, có thể toàn bộ bối cảnh sẽ không bao giờ được làm rõ. Điều rõ ràng là thời điểm này không thuận lợi cho Tesla.

Như trang Electrek đã chỉ ra, hãng xe điện Mỹ đang trong quá trình điều tra hệ thống lái tự động hoàn toàn (FSD) của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA). Thêm vào đó, họ đang tích cực triển khai mạng lưới Robotaxi. Một vụ việc như thế này không phải là tín hiệu tốt cho kế hoạch đó.