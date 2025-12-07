Taxi tự lái của Trung Quốc gây tai nạn, hai người đi bộ phải nhập viện

Trang CarNewsChina đưa tin, một số nhân chứng và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc taxi tự lái đã va chạm với hai người đi bộ vào 9h sáng ngày 7/12, trên đường Dương Giang (Chu Châu, Trung Quốc). Một nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe, trong khi một người khác bị thương ở ngay bên cạnh.

Trên những video được ghi hình, có thể thấy người kẹt dưới gầm xe đang đội mũ bảo hiểm bị thương nặng. Nhiều người dân xung quanh đã nỗ lực nâng xe để giải cứu.

Chiếc taxi tự lái trong vụ tai nạn được vận hành bởi công ty Hello (trước đó có tên Hellobike) (Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác nhận của các đơn vị liên quan, chiếc xe gây tai nạn được dán mã hiệu 3009 và biểu ngữ “hệ thống tự lái của Hello”, đang đi về hướng Nam sau khi đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Từ tháng 8, Hello đã bắt đầu hoạt động chạy thử với 20-30 chiếc xe tự lái trên đường phố Chu Châu. Gần đây, công ty này đã giới thiệu mẫu xe tự lái cấp độ 4 tự phát triển có tên gọi “HR1” (được phát triển trên nền tảng của mẫu Dongfeng Venucia VX6), nhưng chiếc xe gây tai nạn trong vụ việc trên lại là mẫu Apollo RT6 được mua lại từ đối thủ trực tiếp: Baidu.

Apollo RT6 là mẫu xe tự lái thế hệ thứ 6 được phát triển bởi liên doanh Baidu và JMC (Tập đoàn Ô tô Giang Lăng). Xe có chi phí sản xuất dưới 30.000 USD (quy đổi tương đương 790 triệu đồng

Một chiếc Apollo RT6 được vận hành bởi Hello (Ảnh: Hello).

Hello là công ty liên kết với Tập đoàn Alibaba, từng nổi tiếng tại Trung Quốc với dịch vụ cho phép người dùng thuê xe đạp trong thời gian ngắn, sau đó chuyển sang gọi xe công nghệ. Đơn vị này có tham vọng lớn với lĩnh vực xe taxi tự lái, nơi Apollo Go đang là tên tuổi lớn.

Apollo Go (đơn vị thuộc Baidu) đang có mặt tại 22 thành phố lớn trên thế giới, bao gồm các đặc khu kinh tế như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến, Dubai, Abu Dhabi… Theo thống kê của hãng xe taxi tự lái này, trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn 35.700 lệnh đặt xe.

Trong khi đó, taxi tự lái của Hello mới chỉ thử nghiệm ở hai thành phố Chu Châu và Lệ Dương. Đơn vị này ghi nhận thông tin về vụ tai nạn trên và đã tạm dừng hoạt động chạy thử tại Chu Châu, trong quá trình làm việc và phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng.