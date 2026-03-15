Bán ra 69 xe trong hai tháng, Camry vẫn giữ thế “độc tôn” phân khúc

Trước xu hướng chuyển dịch thị hiếu của người Việt sang xe gầm cao trong những năm gần đây, phân khúc sedan hạng D có thể xem là nhóm sản phẩm đứng mũi chịu sào. Không nhiều xe mới gia nhập, xe cũ ít được nâng cấp và giờ đây càng thêm “heo hút”, sau khi Mazda6 và Honda Accord bị ngừng bán.

Phân khúc sedan hạng D giờ chỉ còn Toyota Camry, Kia K5 và MG7 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh đó, Toyota Camry dù không có sức tiêu thụ tốt như những mẫu xe bán chạy trên thị trường, nhưng vẫn giữ được thế “độc tôn” trong phân khúc. Mẫu xe Nhật tiêu thụ được 53 chiếc trong tháng 2, tăng gấp 3 lần so với tháng 1.

Từ đầu năm nay, Kia K5 không còn được hãng công bố doanh số riêng lẻ, mà gộp chung vào mục “Xe khác” với K3, Soluto và Morning. Trong tháng 2, nhóm xe này bán được tổng cộng 116 chiếc, tức là trung bình mỗi sản phẩm tiêu thụ khoảng 29 chiếc.

Khi còn được hãng công bố doanh số riêng lẻ trong nửa cuối năm 2025, Kia K5, Soluto và Morning thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường (Ảnh: Ngọc Anh).

Về phía MG7, mẫu xe này không được hãng công bố doanh số hằng tháng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số người trong ngành ô tô, sản phẩm này ít hiện diện trên đường phố, thậm chí còn khó bắt gặp hơn một số mẫu xe sang.

Trước những yếu tố đó, có thể thấy Camry không cần bán nhiều như các mẫu xe Toyota khác nhưng vẫn đủ sức thống trị phân khúc sedan hạng D, dù mẫu xe này sở hữu giá bán lẻ đề xuất 1,46 tỷ đồng - cao hơn hẳn các đối thủ.

MG7 được định vị ở phân khúc sedan hạng D nhưng có giá khởi điểm 738 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang với một mẫu sedan hạng C như Honda Civic (từ 789 triệu đồng). Dù vậy, xe chưa tạo được sức hút lớn với khách Việt (Ảnh: Tuấn Anh).

Trong tháng 1, Toyota Camry chỉ bán được 16 xe, do nguồn cung hạn chế. Sang tháng 2, lượng xe được đưa về đại lý tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dùng.

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, khách hàng chủ yếu quan tâm phiên bản 2.5 HEV Top (hybrid) của Camry, sau khi được hãng xe Nhật điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất giảm 70 triệu đồng, từ 1,53 tỷ xuống 1,46 tỷ đồng.

Trong 53 chiếc Toyota Camry được bán ra trong tháng 2, chỉ có 8 chiếc thuộc phiên bản thuần xăng, còn lại là xe hybrid (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, Toyota Camry hút khách ở nhóm sedan hạng D là điều không khó lý giải. So với các sản phẩm như Kia K5 đã lâu không có bản nâng cấp, mẫu xe Nhật vẫn được hãng cập nhật theo chu kỳ, với những điểm mới được đánh giá là phù hợp với dòng chảy của thị trường.

Ở thế hệ mới nhất, hệ thống hybrid trên Toyota Camry được nâng cấp lên thế hệ thứ 5. Bên cạnh đó, bộ pin Ni-MH được đổi sang loại lithium có kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cao hơn.