Top 10 xe xăng dầu hút khách tháng 2: Vắng bóng Mitsubishi

Doanh số của các mẫu ô tô xăng/dầu bị ảnh hưởng trong tháng 2, do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Theo đó, Mazda CX-5 tiếp tục là xe bán chạy nhất, đồng thời là sản phẩm duy nhất ghi nhận doanh số vượt mốc 1.000 chiếc trong bảng xếp hạng.

Vị trí thứ 2 không còn là Mitsubishi Xpander. Thậm chí, mẫu MPV cỡ nhỏ ăn khách này còn không xuất hiện trong danh sách 10 mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 2 do doanh số giảm mạnh, chỉ đạt 530 chiếc.

Ra đi cùng Xpander còn có “đàn em” Xforce, dù mẫu B-SUV này từng đứng thứ 4 vào tháng trước. Thế chỗ bộ đôi này là Toyota Hilux và Veloz Cross.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lọt Top 10 của mẫu xe bán tải nhà Toyota, và cũng là lần đầu tiên ghi nhận doanh số vượt Ford Ranger.

Khi Xpander giảm doanh số, Toyota Veloz Cross bất ngờ trở thành mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 2. Thay đổi này giúp Toyota chiếm tới 4 vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng không cải thiện tình hình của xe Nhật nói chung, khi vẫn chỉ chiếm một nửa bảng xếp hạng.

Xe Mỹ có 3 sản phẩm đến từ Ford, còn xe Hàn tiếp tục có hai đại diện, đều đến từ Hyundai. Thị hiếu của khách Việt vẫn tập trung vào xe gầm cao, khi chỉ có một mẫu sedan gầm thấp duy nhất là Toyota Vios trong Top 10.