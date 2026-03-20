Ấn Độ: Xe điện bốc cháy khi đang sạc, lan sang nhà ở làm 8 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra trong khoảng từ 3h30 đến 4h30 tại khu dân cư Brajeshwari Annex Colony. Các nạn nhân gồm hai trẻ em, ba phụ nữ và ba người đàn ông. Ba người khác được đưa ra ngoài trong tình trạng còn sống, nhưng bị thương khá nghiêm trọng, đã chuyển tới bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cartoq).

Cảnh sát trưởng Indore, ông Santosh Kumar Singh, cho biết sự việc chập điện tại điểm sạc đã khiến chiếc xe điện đang đỗ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan từ xe sang tòa nhà dân cư 3 tầng sát cạnh xe.

Trong nhà có hơn 10 bình gas phục vụ nấu nướng. Ít nhất 4 bình trong số đó đã phát nổ, phá hủy kết cấu công trình và tạo ra chấn động lan khắp khu vực lân cận. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn khiến cư dân xung quanh tỉnh giấc.

Điều khiến vụ hỏa hoạn trở nên đặc biệt nghiêm trọng là sự kết hợp giữa tốc độ cháy lan và một tính năng an ninh hiện đại lại trở thành mối nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp. Ngôi nhà sử dụng khóa cửa điện tử. Khi mất điện do hỏa hoạn, các khóa này được cho là vẫn ở trạng thái đang khóa và không thể mở bằng tay.

Chiếc xe điện bốc cháy khi đang sạc, lan sang nhà ở, 8 người thiệt mạng (Video: The Hindu).

Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa, nên làm mất nhiều thời gian quý giá trong công tác cứu hộ. Người bên trong nhà được cho là đang ngủ vào thời điểm xảy ra cháy. Khi đội cứu hộ phá cửa thành công, đa số nạn nhân đã tử vong do ngạt khói và bỏng.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một người kinh doanh polymer. Các điều tra viên cho rằng ngoài bình gas, có thể còn có các hóa chất dễ cháy liên quan đến hoạt động kinh doanh được lưu trữ trong nhà. Những vật liệu này được cho là đã góp phần làm đám cháy lan nhanh.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác nhận hãng xe và mẫu xe điện cụ thể nào bị cháy.

Dựa trên hình ảnh chiếc xe bị cháy, nhiều nguồn tin nhận định đó có thể là Tata Punch (Ảnh: Cartoq).

Hãng thông tấn UNI của Ấn Độ cũng đưa tin đây là một chiếc Tata Punch. Tuy nhiên, vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng.

Các nhà điều tra vẫn đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân cụ thể, bao gồm khả năng lỗi từ hệ thống sạc trên xe, dây sạc, ổ cắm điện hay hệ thống điện trong nhà.

Thông tin đã được xác nhận là chiếc xe cắm sạc tại nhà - một hình thức phổ biến với người dùng xe điện tại Ấn Độ. Việc sạc qua đêm, đặc biệt khi sử dụng ổ cắm dân dụng hoặc dây sạc bên thứ ba không được chứng nhận, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao nếu hệ thống điện trong nhà đã cũ, ổ cắm quá tải hoặc bộ sạc thiếu cơ chế bảo vệ nhiệt.

Qua vụ việc, người dùng xe điện nói chung cần thận trọng khi sạc xe điện tại nhà riêng. Bộ sạc chính hãng được trang bị đầy đủ tính năng bảo vệ như chống quá áp, ngắt nhiệt đã có mặt trên thị trường. Trong khi đó, nếu sử dụng ổ cắm dân dụng và dây sạc cơ bản thì chỉ một kết nối bị lỗi, ổ cắm xuống cấp hoặc mạch điện không phù hợp với tải lớn kéo dài qua đêm cũng có thể dẫn đến cháy nổ.