Chiếc ô tô điện Trung Quốc bốc cháy trong bãi đỗ, lan sang 7 xe xung quanh

Vào ngày 5/10, tờ The Sanxiang Daily đưa tin về vụ cháy xảy ra tại một bãi đỗ ở làng Đông Bì, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc Avatr 06 bốc cháy dữ dội, tạo cột lửa và khói lớn. Ngọn lửa lan sang và làm hư hỏng 7 chiếc xe khác, bao gồm Audi, BMW, Mazda và Aion. Rất may là không có thương vong.

Chiếc Avatr 06 bốc cháy dữ dội, lửa lan sang 7 xe khác xung quanh (Ảnh: The Sanxiang Daily).

Chủ sở hữu chiếc Avatr 06 bị cháy cho biết bà đã mua xe vào ngày 28/8. Sau khoảng một tháng rưỡi, tổng quãng đường lăn bánh mới đạt 1.066km. Theo chia sẻ, ứng dụng Avatr App đã cảnh báo nhiệt độ bên trong xe lên tới 76,4°C trước khi xảy ra cháy. Khói xuất hiện đầu tiên từ khu vực ghế phụ phía trước.

Chủ xe cho biết phía nhà sản xuất đã liên hệ và cam kết sẽ xử lý vụ việc một cách phù hợp. Tính đến thời điểm đưa tin, Avatr, Changan và CATL vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến sự cố này.

Tuy nhiên, có vẻ như chủ xe đã đặt nhiều phụ kiện trên bảng điều khiển trung tâm. Một blogger ô tô tên Yu Dianke nhận định rằng các vật này có thể đã hội tụ ánh sáng mặt trời chiếu vào ghế phụ, gây cháy. Một giả thuyết khác là lọ nước hoa bị nổ.

Lửa bốc lên dữ dội từ chiếc Avatr 06 đã lan sang 4 xe khác đỗ cùng hàng, và 3 xe đỗ đối diện (Ảnh: The Sanxiang Daily).

Avatr 06 ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 19/4, và đây là vụ cháy đầu tiên liên quan đến mẫu sedan thuần điện này.

Xe sử dụng pin Shenxing LFP dung lượng 72,88kWh do CATL sản xuất, hệ thống điện áp cao 800V và có khả năng bảo vệ quá dòng mở rộng. Phiên bản EREV (có động cơ đốt trong hỗ trợ sạc pin) được trang bị bộ pin Freevoy LFP với 2 lựa chọn dung lượng: 31,7kWh và 45,06kWh. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy pin là nguyên nhân gây cháy.

Hình ảnh các xe chỉ còn trơ khung sau vụ cháy (Ảnh: The Sanxiang Daily).

Mẫu sedan hạng trung này do Nader Fagihzadeh thiết kế, có kích thước 4.855 x 1.960 x 1.450 (mm), chiều dài cơ sở 2.940mm. Xe có thể tùy chọn gương chiếu hậu dạng camera. Bên trong xe được trang bị màn hình lớn trải ngang táp-lô và một màn hình nổi riêng cho người lái.

Avatr 06 có hai tùy chọn hệ truyền động. Bản tiêu chuẩn (RWD) dùng 1 mô-tơ điện đặt sau, cho công suất 338 mã lực. Bản AWD dùng 2 mô-tơ điện, cho công suất kết hợp đạt 590 mã lực. Bộ pin 72,88kWh mang đến cho xe phạm vi di chuyển 600-650 km/lần sạc, theo chu trình CLTC của Trung Quốc.

Trong khi đó, bản EREV sử dụng kết hợp mô-tơ điện, cho 310 mã lực, với động cơ xăng 1.5L (154 mã lực) đóng vai trò máy phát (không trực tiếp vận hành xe). Pin có hai dung lượng 31,7kWh và 45,06kWh, cho phạm vi chạy điện 170-240 km/lần sạc.

Mẫu Avatr 06 có giá bán tại Trung Quốc dao động từ 209.900 NDT đến 279.900 NDT, tương đương 770 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.