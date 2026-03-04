71.000 chiếc Subaru tại Mỹ có nguy cơ cháy, xe ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Mẫu Subaru Forester 2025 bản hybrid (Ảnh: Car and Driver).

Subaru khuyến nghị những khách hàng sở hữu Crosstrek 2026 hoặc Forester 2025 bản hybrid nên đỗ xe ngoài trời cho đến khi vấn đề liên quan tới nắp bình xăng được khắc phục theo chương trình triệu hồi an toàn mới.

Lỗi này dẫn tới nguy cơ cháy và ảnh hưởng tới tổng cộng 71.207 chiếc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, trong đó có 51.707 xe Forester Hybrid và 19.500 xe Crosstrek Hybrid.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng nắp bình xăng có gioăng làm kín bị lỗi. Khi bình nhiên liệu gần đầy và xe đỗ trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất trong bình có thể khiến nhiên liệu dâng lên cổ đổ xăng và rò rỉ qua nắp bình.

Đó là thông tin được nêu trong hồ sơ mà Subaru gửi lên Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

Nếu xăng rò rỉ ra ngoài qua nắp bình, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Subaru cho biết hãng phát hiện vấn đề này sau một báo cáo kỹ thuật từ thị trường Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, nên đã tiến hành điều tra và xác định gioăng nắp bình bị lỗi dẫn tới khả năng rò rỉ.

Dù ghi nhận 33 báo cáo tại Mỹ, Subaru cho biết chưa xảy ra trường hợp cháy nổ hay thương tích nào.

Mẫu Subaru Crosstrek 2026 bản hybrid (Ảnh: Car and Driver).

Bên cạnh khuyến cáo đỗ xe ngoài trời, Subaru cũng đề nghị các chủ xe Crosstrek và Forester hybrid không đổ xăng quá nửa bình, cho đến khi bộ phận lỗi được thay thế. Tất cả xe trong diện ảnh hưởng cần được thay gioăng hiện tại bằng phiên bản cải tiến có tích hợp vòng đệm O-ring.

Mẫu Subaru Forester và Crosstrek đều đang được bán tại Việt Nam, nên Tập đoàn Motor Image Group (MIG), nhà phân phối xe Subaru tại các thị trường châu Á và Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ thương hiệu Subaru tại Việt Nam đã sớm đưa ra thông tin chính thức.

Theo đó, sau khi xác minh trực tiếp với Tập đoàn Subaru Nhật Bản, Tập đoàn Motor Image khẳng định các mẫu xe Subaru do tập đoàn phân phối tại các thị trường, trong đó có Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch triệu hồi nói trên.

Chiến dịch triệu hồi đang được đề cập liên quan cụ thể đến một linh kiện của hệ thống nhiên liệu được thiết kế dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Để tuân thủ các quy định môi trường tại địa phương, các xe có cấu hình theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ sử dụng hệ thống nhiên liệu kín chuyên dụng.

Tập đoàn Subaru xác nhận linh kiện của hệ thống nhiên liệu liên quan đến chiến dịch triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ không được sử dụng trên các dòng xe do Tập đoàn MIG phân phối.