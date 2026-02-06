Yêu cầu trình độ để viên chức được tiếp nhận vào công chức

Điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Bà Nguyên là viên chức, làm ở vị trí hiện tại được 14 năm 6 tháng, trong đó có 11 năm là cán sự và 4 năm 6 tháng là ngạch chuyên viên.

Bà Nguyên hỏi: “Tôi có bằng đại học từ năm 2017. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức ngạch chuyên viên không?”.

Trả lời bà Nguyên, Bộ Nội vụ cho biết đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h Khoản 1 Điều 13 Nghị định 170/2025, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.

Thời gian 5 năm công tác trên không tính thời gian tập sự, thử việc; nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 13 Nghị định 170/2025.

Bộ Nội vụ cho biết: “Như vậy, trường hợp viên chức được tiếp nhận vào công chức ở vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học đủ 5 năm trở lên và làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận”.

Nếu đủ điều kiện, Bộ Nội vụ đề nghị bà Nguyên liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định.