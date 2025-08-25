Xác định đúng người hưởng chính sách của Nghị định 178, xử lý việc trục lợi

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa ký ban hành công văn gửi các cơ quan về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Theo đó, ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183 yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến phản ánh, theo dõi tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc và lợi dụng chính sách trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách, chế độ.

Để phát huy hiệu quả tính nhân văn của chính sách và bảo đảm việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành và các địa phương thực hiện tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng nghỉ việc giải quyết kịp thời theo Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

"Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi đề xuất, xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo thẩm quyền", công văn nêu rõ.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, theo báo cáo của Bộ Nội vụ tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc và hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.