Giải đáp chế độ, chính sách theo Nghị định 178 với công chức nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về hướng dẫn chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) thì Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Quy định này nhằm đảm bảo tương quan giữa các đối tượng, trong đó có đối tượng áp dụng là cán bộ cấp xã đã quá tuổi lao động. Khi Chính phủ ban hành quy định nêu trên sẽ làm căn cứ cho địa phương thực hiện.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết nghỉ việc theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, Bộ Nội vụ hướng dẫn, tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ- CP) không quy định địa phương được ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế.

Theo đó, Bộ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan đến các trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, Bộ Nội vụ dẫn tại Điều 17, Điều 19 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đã quy định việc xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền địa phương.

Theo đó, trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, đề nghị người đứng đầu rà soát và chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan và các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đối với việc xác định sức khỏe không đảm bảo để làm căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc, thì ngày 23/6, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4177/BNV-TCBC hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Trong đó, các văn bản đã định hướng ưu tiên quan tâm giải quyết các trường hợp có sức khỏe không đảm bảo do ốm đau (có xác nhận của cơ quan y tế hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, theo Bộ Nội vụ, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1814/BNV-TCBC ngày 26/4/2025 thì 12 trường hợp nêu tại Văn bản số 276/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).