Nhiệm vụ mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Nghị định 198/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng không nhân dân quy định cơ cấu tổ chức Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/8.

Theo đó, Ban chỉ đạo có trưởng ban là một phó chủ tịch UBND. Phó trưởng ban thường trực là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự và phó trưởng ban chỉ đạo là một phó trưởng Công an.

Ủy viên Ban chỉ đạo là một số cán bộ do Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cấp tỉnh chỉ định; một Phó Trưởng Công an; các trưởng thôn (khóm, ấp), tổ trưởng tổ dân phố và một số cán bộ chủ chốt theo cơ cấu tổ chức của UBND xã.

Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp tỉnh, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phòng không nhân dân trên địa bàn quản lý.

Như vậy, quy định trên nhằm nâng cao vai trò của lực lượng cơ sở trong việc bảo đảm an ninh – quốc phòng toàn dân, đồng thời gắn trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với công tác phòng thủ tại cộng đồng.

Bên cạnh trách nhiệm mới, trưởng thôn và tổ trưởng Tổ dân phố vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các công việc được quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, sửa đổi tại Thông tư 14/2018/TT-BNV.

Như vậy, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BNV.

Người này còn vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, tổ trưởng còn có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với UBND xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố.

Việc lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã cũng là nhiệm vụ của trưởng thôn và được báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND cấp xã.

Bên cạnh phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động, trưởng thôn cũng phải báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh nhiệm vụ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có quyền hạn được ký hợp đồng về xây dựng công trình do nhân dân trong thôn, tổ dân phố đóng góp kinh phí đầu tư đã được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua và bảo đảm các quy định liên quan của chính quyền các cấp.

Người này được phân công nhiệm vụ giải quyết công việc cho phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố; được chính quyền cấp xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.