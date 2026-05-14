Vụ cán bộ "mất" suất công chức: Do văn thư quên gửi văn bản

Ngày 14/5, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đang xem xét làm rõ trách nhiệm đối với tổ văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường liên quan vụ việc gửi thiếu văn bản đến Sở Nội vụ đề nghị tiếp nhận các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức, ảnh hưởng đến quyền lợi của những cán bộ này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, cho biết đã yêu cầu cá nhân, tập thể có liên quan việc gửi chậm văn bản làm giải trình chi tiết vụ việc.

Cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường không được tham gia kỳ sát hạch công chức do... văn thư gửi chậm văn bản (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo ông Kiên, ngày 15/4, UBND phường Buôn Ma Thuột có Tờ trình số 55 gửi Sở Nội vụ để đăng ký tiếp nhận vào làm công chức cho vị trí biên chế còn thiếu là chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Khi tiếp nhận văn bản, bộ phận văn thư của phường đã gửi thiếu văn bản liên thông đến Sở Nội vụ.

Đến ngày 22/4, tổ văn thư phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình cho Sở Nội vụ. Tuy nhiên, thời điểm này, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức của tỉnh Đắk Lắk đã họp, chốt số lượng ứng viên tham gia kỳ sát hạch. Phía tổ văn thư phường Buôn Ma Thuột đã thừa nhận thiếu sót và nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm đối với thiếu sót này.

Vì quá thời gian và danh sách đã được chốt, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã "mất suất" tham gia kỳ sát hạch công chức.

"Phường đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các trường hợp cán bộ hoạt động không chuyên trách được tham gia đợt kiểm tra, sát hạch công chức tiếp theo để bảo đảm quyền lợi", ông Kiên cho hay.

Trước đó, Sở Nội vụ Đắk Lắk có nhiều công văn đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức. Hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 10/4.

Ngày 14/4, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận được Tờ trình số 55 ký ngày 15/4 của UBND phường Buôn Ma Thuột. Sau đó, UBND phường Buôn Ma Thuột có giải trình về việc chậm trễ hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức. Tuy nhiên, do đã quá thời gian theo quy định nên giải trình này không được chấp nhận.

Bị ảnh hưởng quyền lợi, 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột làm đơn gửi cơ quan chức năng. UBND tỉnh Đắk Lắk sau đó đã chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định đối với đơn của tập thể cán bộ hoạt động không chuyên trách và báo cáo kết quả xử lý về tỉnh.