Phường chậm nộp hồ sơ, cán bộ không chuyên trách "mất" suất vào công chức

Ngày 7/5, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nhận được giải trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc chậm trễ hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức.

Cơ quan chuyên môn phường Buôn Ma Thuột đã nhận khuyết điểm việc chậm trễ hồ sơ. UBND phường Buôn Ma Thuột kiến nghị Sở Nội vụ xem xét, bổ sung danh sách đăng ký tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách được tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch vào công chức của tỉnh.

Cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột không được tham gia kỳ sát hạch công chức của tỉnh (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng, tiêu chuẩn cán bộ hoạt động không chuyên trách tham gia kỳ sát hạch.

"Do hồ sơ của phường Buôn Ma Thuột gửi chậm so với thời gian quy định nên các cán bộ của phường không tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch này", lãnh đạo Sở thông tin.

Cả 9 trường hợp cán bộ tại phường này không có cơ hội tham gia sát hạch do phường chậm gửi hồ sơ theo quy định. "Chúng tôi đều công tác trên 5 năm, có đầy đủ các tiêu chí để được tham gia sát hạch công chức và đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Khi biết bản thân bị ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người lao động do sơ suất của phường, chúng tôi rất buồn", một cán bộ trăn trở.

Các cán bộ hoạt động không chuyên trách đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xem xét, có hướng xử lý phù hợp. "Nhìn các đồng nghiệp ở các xã, phường khác được tham gia sát hạch vào công chức chúng tôi rất chạnh lòng", một nữ cán bộ khác bày tỏ.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Nội vụ Đắk Lắk có công văn gửi các địa phương đăng ký bổ sung tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước 1/7/2025 vào làm công chức. Các địa phương căn cứ biên chế được giao và lộ trình, tỷ lệ tinh giản biên chế, rà soát các vị trí việc làm còn thiếu để bổ sung, gửi hồ sơ gửi về Sở trước 1/4.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào công chức năm 2026 (Ảnh: Tiếp Lê).

Đến ngày 3/4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào làm công chức năm 2026, đối với 257 chỉ tiêu (không có phường Buôn Ma Thuột).

Ngày 7/4, Sở Nội vụ Đắk Lắk tiếp tục có công văn đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức.

Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức, không giới hạn số lượng người đăng ký tiếp nhận dựa trên chỉ tiêu, vị trí việc làm tiếp nhận. Hạn gửi hồ sơ về Sở trước ngày 10/4.

Ngày 14/4, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận được Tờ trình số 55 ký ngày 15/4 của UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất đăng ký tiếp nhận 2 vị trí biên chế còn thiếu là chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Do quá thời gian và đã chốt danh sách, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã "mất" suất tham gia kỳ sát hạch công chức.