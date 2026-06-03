Điều động Bí thư Đảng ủy xã làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 3/6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, quản lý đối với ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhân Hòa (Nghệ An).

Theo quyết định này, ông Đặng Xuân Quang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An kể từ ngày 2/6, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hòa, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (Ảnh: Lê Thanh).

Ông Đặng Xuân Quang, sinh năm 1973, quê xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Ông có chuyên môn đại học sư phạm Lịch sử, thạc sĩ quản lý giáo dục và thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Quang có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, từ vị trí giáo viên đến công tác quản lý. Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, ông Quang lần lượt giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chính quyền 2 cấp, từ tháng 7/2025, ông Đặng Xuân Quang là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhân Hòa.

Sau khi bổ nhiệm ông Đặng Xuân Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.