Sẽ xây dựng “ngân hàng” cán bộ không chuyên trách

Ngày 7/5, tại UBND xã Tuy Phước (Gia Lai), Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều khó khăn của cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân lực, áp lực công việc gia tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai), cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng đáng kể. Tuy nhiên, biên chế theo khung quy định của Trung ương còn quá mỏng, khiến áp lực công việc đối với công chức ngày càng lớn.

Theo bà Thủy, tại các Phòng Văn hóa - Xã hội và Kinh tế của xã Tuy Phước Bắc, số lượng công chức không đáp ứng được khối lượng nhiệm vụ thực tế. Vì vậy, bà kiến nghị Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương xem xét bổ sung biên chế để bảo đảm công việc được triển khai hiệu quả.

Trong khi đó, bà Trương Thị Mỹ Dung, công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước, cũng bày tỏ băn khoăn về chế độ phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng ở cơ sở.

Bà Trương Thị Mỹ Dung, công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước bày tỏ tâm tư trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội (Ảnh: Doãn Công).

Bà Dung cho biết nhiều cán bộ khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện cũ được điều động về xã không còn được hưởng phụ cấp công tác Đảng mức 30%. Trong khi đó, cán bộ cấp tỉnh và người nghỉ theo Nghị định 178 vẫn được tính khoản phụ cấp này khi nhận chế độ.

Theo bà Dung, điều này gây thiệt thòi và ảnh hưởng đến tâm lý, sự yên tâm công tác của cán bộ cơ sở. Bà kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét điều chỉnh để bảo đảm công bằng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về việc bố trí đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp xã khi lực lượng này kết thúc hoạt động từ ngày 31/5.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy Phước, địa phương đã đủ biên chế công chức nên chưa thể sắp xếp lực lượng này vào vị trí công chức. Do vậy, bà kiến nghị Trung ương và tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể để bố trí về thôn phù hợp.

Liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang rà soát toàn bộ nhân sự, ưu tiên bố trí những người đủ năng lực, trình độ vào vị trí công chức cấp xã trong khi chờ hướng dẫn từ Bộ Nội vụ.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Giang, do cấp xã đang thiếu nhân lực, tỉnh sẽ xây dựng “ngân hàng” cán bộ không chuyên trách để điều động, bố trí công việc phù hợp giữa các địa phương đối với những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, thẩm quyền của cấp xã, phường được tăng cường đáng kể, vì vậy cần chủ động xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị địa phương rà soát, phân loại cụ thể để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được chuyển tới các bộ, ngành liên quan và được giám sát chặt chẽ trong quá trình xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho cử tri.