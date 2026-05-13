Tiêu chí chọn cán bộ không chuyên trách cấp xã

Ngày 12/5, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường về việc ký hợp đồng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nghỉ việc và hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, nếu được ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức theo Nghị định 173 ngày 30/6/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, hoặc hợp đồng làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế thì không phải hoàn trả trợ cấp đã nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết địa phương ưu tiên lựa chọn cán bộ cấp xã không chuyên trách đáp ứng năng lực, trình độ chuyên môn (Ảnh: Doãn Công).

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đề nghị UBND các xã, phường ưu tiên ký hợp đồng với những người hoạt động không chuyên trách có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực thi công vụ và có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc của địa phương.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, việc này nhằm bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Cơ quan này cũng cho biết sau khi Trung ương giao biên chế chính thức, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai sẽ tham mưu tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực chất đảm nhiệm công việc như công chức và đa số đều có trình độ chuyên môn.

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương rà soát đội ngũ cán bộ không chuyên trách; những trường hợp đáp ứng năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ sẽ tiếp tục được bố trí làm công chức trong giai đoạn hiện nay.

Các địa phương cũng được yêu cầu sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp tại thôn, khu phố. Trường hợp thiếu cán bộ, công chức có thể điều động từ xã này sang xã khác nếu cán bộ đồng thuận.