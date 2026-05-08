Chủ tịch Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ cán bộ phường "mất" suất công chức

Ngày 8/5, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo giao Sở Nội vụ xem xét, giải quyết theo quy định đối với đơn của 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách tại UBND phường Buôn Ma Thuột đã đề nghị cấp thẩm quyền xem xét bổ sung danh sách xét chuyển công chức năm 2026.

Sở Nội vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện giải quyết về UBND tỉnh theo quy định.

Cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột không được tham gia kỳ sát hạch công chức của tỉnh (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Phú Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột, cho biết đã nắm bắt vụ việc liên quan đến phản ánh của 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách và chỉ đạo phường có văn bản báo cáo cụ thể vụ việc này.

Theo ông Hùng, trước đây, khi Sở Nội vụ có văn bản, UBND phường Buôn Ma Thuột đã rà soát và nhận thấy một số cán bộ không đáp ứng vị trí việc làm tại phường. Sau đó, Sở Nội vụ tiếp tục có văn bản liên quan, đề nghị các địa phương rà soát và phường Buôn Ma Thuột thiếu 2 vị trí việc làm nên lập danh sách gửi lên Sở.

Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột thừa nhận văn bản của UBND phường Buôn Ma Thuột gửi đến Sở Nội vụ chậm trễ, nên các cán bộ không chuyên trách của phường không được tham gia sát hạch công chức vào 2 vị trí này.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của văn thư lưu trữ hay các bộ phận có liên quan việc gửi chậm văn bản đến Sở Nội vụ", ông Hùng khẳng định.

Về hướng xử lý vụ việc, ông Hùng cho rằng UBND phường Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục đề nghị Sở Nội vụ tạo điều kiện, đưa danh sách các cán bộ hoạt động không chuyên trách được tham gia sát hạch công chức vào đợt tổ chức kế tiếp của tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào công chức năm 2026 (Ảnh: Tiếp Lê).

Trước đó, Sở Nội vụ Đắk Lắk có nhiều công văn đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức. Hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 10/4.

Ngày 14/4, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21/4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận được Tờ trình số 55 ký ngày 15/4 của UBND phường Buôn Ma Thuột, đề xuất đăng ký tiếp nhận công chức cho 2 vị trí biên chế còn thiếu là chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Vì quá thời gian và đã chốt danh sách, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã "mất" suất tham gia kỳ sát hạch công chức. Do đó, các cán bộ này đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.