Người phụ nữ ngỡ ngàng khi tên gọi đã dùng 50 năm bị sai

Bất ngờ xuất hiện tên gọi lạ hoắc

“Từ bé đến nay, tôi đều mang tên Nguyễn Thị Hằng. Ngay khi đi học, đến lúc lấy chồng hay làm căn cước công dân, cái tên đều thể hiện trên các giấy tờ. Bỗng nhiên một ngày tôi được thông báo giấy khai sinh gốc của mình mang tên khác”, bà Nguyễn Thị Hằng (xã Minh Châu, Hà Nội) chia sẻ.

Cuối tháng 5, bà Hằng nhận được cuộc gọi của người thân hỏi bà còn tên nào khác không. Lúc ấy, bà vẫn một mực khẳng định mình chỉ có một tên Nguyễn Thị Hằng mà mọi người thường hay gọi từ xưa đến nay.

Bà Nguyễn Thị Hằng có tên trong căn cước khác với bản khai sinh gốc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thời điểm đó, người thân của bà Hằng làm thủ tục thừa kế liên quan đến đất đai, buộc phải có xác nhận của bà.

Khi gia đình đến UBND xã Minh Châu hỏi về thủ tục, công chức tại điểm hỗ trợ dịch vụ công của xã này tra cứu trên hệ thống hồ sơ gốc để đối soát. Lúc này, người thân của bà Nguyễn Thị Hằng mới biết bà có tên trong khai sinh gốc là Nguyễn Thị Thiện.

Nhận được thông tin này, người thân của bà Hằng liền gọi cho bà thông báo về vấn đề trên. Hôm sau, bà đã có mặt tại bộ phận một cửa để hỏi rõ ràng hơn cũng như tìm hướng xử lý, điều chỉnh thông tin cho chuẩn xác theo đúng quy định pháp luật.

Không chỉ tên gọi, mà ngay ngày tháng sinh của bà thể hiện trên giấy khai sinh và căn cước cũng khác nhau.

Không chỉ bà Hằng gặp cảnh này, chị Nguyễn Thị Tiệp (ở xóm 4, xã Minh Châu) cũng đến bộ phận một cửa làm thủ tục chỉnh lý lại năm sinh của mình đang lệch 2 tuổi giữa nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Tiệp đến UBND xã điều chỉnh giấy tờ sai lệch (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nguyên nhân nhiều người sai lệch thông tin

Về vấn đề này, công chức Nguyễn Thị Hồng Trang - điểm phục vụ hành chính công xã Minh Châu - cho biết, mỗi ngày, chị tiếp nhận hàng chục thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin tại địa phương. Có những thủ tục có thể xử lý được ngay, nhưng nhiều thủ tục cần thời gian để hoàn tất.

Nhận nhiệm vụ tại xã này được 1 năm, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nữ công chức phường cho biết nhiều công dân tại địa phương bị sai lệch thông tin so với hồ sơ gốc.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo chị Trang, công tác lưu trữ hồ sơ và số hóa tại địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Tại nhiều địa phương khác có thể lưu trữ được hồ sơ từ những năm 1950, 1960 trở đi. Tuy nhiên, tại xã Minh Châu thì hồ sơ gốc bắt đầu được lưu trữ từ những năm 1970.

Bên cạnh đó, chị Trang còn gặp nhiều trường hợp công dân chưa tìm kỹ lưỡng giấy tờ tại nhà nhưng đã báo bị mất. Điều này càng gây khó khăn cho chính công dân và cán bộ địa phương.

Công chức Nguyễn Thị Hồng Trang hướng dẫn người dân điều chỉnh lại các thông tin sai lệch (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bà nhắc đến trường hợp người dân thông báo bị mất giấy khai tử của người thân trong khi chứng nhận này vừa cấp năm trước. Nếu họ mang giấy tờ này ra thực hiện công chứng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc công chức lại rà soát trong bộ hồ sơ tại xã.

Một nguyên nhân gây sai lệch thông tin của công dân có thể xảy ra khi công chức trước đây là người thân quen với người dân, tin tưởng thông tin họ cung cấp để cấp bản sao.

Chị Trang gặp trường hợp công dân mang ra 2 bản sao khai sinh đã chứng thực của địa phương nhưng lại xuất hiện nhiều thông tin khác nhau. Trường hợp này, người làm chuyên môn tra cứu không hề lưu trữ hồ sơ gốc tại xã mà thực tế buộc phải có hồ sơ gốc làm căn cứ cung cấp bản sao cho người dân.

Riêng trường hợp của bà Hằng, nữ công chức có biết sẽ căn cứ vào hồ sơ gốc là giấy khai sinh để thực hiện điều chỉnh các thông tin liên quan. Với những giấy tờ tùy thân do đơn vị nào cấp sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh lại tại đơn vị đó.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn cho biết, xã Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm giữa ngã ba sông Hồng, sông Đà, sông Lô, cách trung tâm thành phố khoảng 60km. Vì vậy, thời điểm bị ảnh hưởng do lũ, nhiều tài liệu lưu trữ bị cuốn trôi, hỏng nát.

Ông Sơn thông tin, trước đây, có những đợt kê khai thông tin làm giấy tờ tùy thân nhưng người dân đã làm mất những hồ sơ gốc. Vì vậy, khi tài liệu gốc không còn, họ dựa vào trí nhớ của mình để cung cấp nên có những thông tin sai lệch.

Thực tế thì không ít trường hợp người đi khai sinh đặt tên cho con em khác với tên thường gọi ở nhà. Trong quá trình sinh sống, người dân có thể làm mất giấy khai sinh gốc. Vì vậy qua các đợt kê khai, con cháu vẫn điền tên thường gọi.

Khi công chức xã đối chiếu hồ sơ gốc có lưu trữ thì mới phát hiện ra sai lệch. Theo Chủ tịch UBND xã, những trường hợp này xuất hiện ở những địa phương đặc thù, vùng sâu, vùng xa.

Nắm bắt được thực tế trên, vừa qua, theo ông Sơn, xã đã thông báo với hộ dân, giúp người dân đính chính thông tin qua các trường dữ liệu lưu trữ tại địa phương.