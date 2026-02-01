Viên chức thuộc UBND cấp xã được cấp hộ chiếu công vụ

Công chức, viên chức cấp xã cũng được cấp hộ chiếu công vụ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ được quy định tại Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, Luật số 118/2025/QH15 được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Khoản 2 Điều 9 quy định nhóm đối tượng là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong nhóm này có viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9).

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp huyện không còn nên Luật số 118/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung điều khoản trên cho phù hợp mô hình mới.

Theo đó, tất cả các đối tượng được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam bị bãi bỏ, thay vào đó là viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập là “người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã”.

Luật số 118/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Tức là quy định mới về đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ sẽ áp dụng từ ngày này.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ cụ thể như sau: