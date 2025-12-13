Điều kiện nâng lương trước hạn với viên chức xuất sắc

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà P.H. là viên chức, nhận công tác từ ngày 25/8/2022, hệ số lương 2,34. Ngày 1/9/2026, bà sẽ đến hạn nâng lương thường xuyên.

Trong 3 năm học 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, bà đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt một số thành tích được cơ quan có thẩm quyền tặng giấy khen. Bà H. hỏi trường hợp của bà có được xét nâng lương trước thời hạn không?

Hiện nay, theo trả lời từ phía nhà trường, do bà chưa được nâng lương thường xuyên lần nào nên chưa được xét nâng trước thời hạn, phải được nâng lương thường xuyên 1 lần thì mới được xét nếu đủ điều kiện.

Bà H. hỏi có quy định nào về việc viên chức được xét nâng lương trước thời hạn phải sau khi viên chức nâng lương thường xuyên lần đầu không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.